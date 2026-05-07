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Maltempo in Italia, 'tornano' le supercelle: cosa sono e quando si verificano

Si tratta di immensi sistemi temporaleschi, alti fino a 10/12 km: ecco tutte le cose da sapere

Maltempo in Italia - Fotogramma/IPA
Maltempo in Italia - Fotogramma/IPA
07 maggio 2026 | 11.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna il maltempo in Italia. Ieri, mercoledì 6 maggio, l'ingresso di una "goccia fredda" (area di bassa pressione) dalla Francia ha innescato una forte instabilità atmosferica nella penisola. Cos'è successo? L'incontro tra l'aria fredda in quota e il calore al suolo ha generato supercelle temporalesche tra Lombardia (tra Varesotto e Brianza), Piemonte e Toscana (soprattutto nell'area settentrionale). Ma cosa sono le supercelle? Ecco cosa sapere.

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Cosa sono le supercelle

Si tratta di immensi sistemi temporaleschi alti fino a 10/12 km al cui interno è presente una zona di bassa pressione definita in termine tecnico mesociclone che imprime una rotazione all'intero corpo nuvoloso, spiegano gli esperti di ilmeteo.it. Un nucleo temporalesco che si autorigenera quando carica umidità dal mare (caldo).

Perché le supercelle sono un fenomeno estivo

Tali fenomeni si verificano soprattutto in estate. Con il caldo soffocante aumentano anche l'umidità e il calore che nei bassi strati dell'atmosfera possono favorire lo sviluppo di massicce celle temporalesche capaci di provocare eventi estremi.

In questo contesto, cresce la possibilità di grandinate e non è raro che le dimensioni aumentino fino a tre centimetri di diametro. L'impatto al suolo è violento e sul fenomeno possono influire anche le violente raffiche di vento discendente che arrivano anche a 100 km orari. Si tratta dei downburst: si tratta di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale.

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supercelle supercelle cosa sono maltempo Italia Maltempo
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