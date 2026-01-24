circle x black
Maltempo nel weekend e poi serie di perturbazioni con pioggia, vento e neve

In ingresso in queste ore sull'Italia una perturbazione intensa in discesa dalla Groenlandia

Donna sotto la pioggia (Fotogramma)
24 gennaio 2026 | 08.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Maltempo nel weekend e poi una serie di perturbazioni con pioggia, vento e pure neve sull'Italia fino a fine mese, secondo le previsioni meteo degli esperti.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, spiega che una perturbazione intensa, come quella in discesa dalla Groenlandia (colma di aria fredda), e in ingresso in queste ore sull'Italia, fino allo scorso secolo avrebbe scaricato decine di centimetri in Pianura Padana: ai tempi nostri è difficile trovare fiocchi bianchi tra la pioggia a gennaio!

Un recente studio de iLMeteo sui cambiamenti climatici nel XXI secolo ha confermato che la temperatura media annua è salita sul nostro Paese anche di 4°C rispetto a 50 anni fa, con città come Milano che hanno visto un aumento di circa 2°C, distribuito in tutte le stagioni.

In altre parole, se la stessa perturbazione di oggi fosse arrivata nel 1980 avrebbe trovato una temperatura perfetta intorno agli 0°C, ammantando con almeno 10 cm di neve fresca tutta la città meneghina.

Lo stesso tipo di perturbazione, in queste ore, trova invece temperature al suolo intorno ai +2°C / +3°C e la pioggia è il fenomeno prevalente sulla Pianura Padana.

La perturbazione groenlandese porterà, oltre a queste rare nevicate in pianura, tanta pioggia al Nord e sul versante tirrenico con fenomeni intensi tra Toscana e Campania e sul Friuli Venezia Giulia.

Dal pomeriggio del sabato si assisterà ad una leggera attenuazione del maltempo, ma già dalla sera un nuovo fronte atlantico entrerà sul nostro Paese: nella notte avremo precipitazioni da Nord a Sud con una fase di maltempo accentuata anche dal rinforzo dei venti di Libeccio.

Le regioni più esposte durante il weekend alle piogge saranno quelle tirreniche ma, in pratica, vivremo un weekend piuttosto instabile dal sapore autunnale al Centro-Sud, solo a tratti invernale al Nord.

Nel dettaglio

Sabato 24. Al Nord: fenomeni residui al mattino, peggiora di nuovo in serata. Al Centro: instabile sulle Tirreniche. Al Sud: maltempo in Campania.

Domenica 25. Al Nord: piogge sparse. Al Centro: maltempo sulle tirreniche. Al Sud: maltempo.

Lunedì 26. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: maltempo sulle tirreniche. Al Sud: maltempo.

Tendenza: forte peggioramento da martedì sera e poi tutto mercoledì.

