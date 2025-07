Il maltempo si abbatte su Roma oggi, 28 luglio 2025, con una giornata all'insegna dell'alternanza tra sole e pioggia in un quadro meteo a dir poco instabile. La capitale, dopo un acquazzone mattutino, è stata colpita da una 'mini bomba d'acqua' con un breve ma intenso temporale attorno alle 14.30. Dopo la 'secchiata d'acqua', altro break. Secondo le previsioni, però, la situazione è destinata a peggiorare nel pomeriggio. Dalle 16 in poi, in base ai modelli, aumenta la possibilità di precipitazioni via via più consistenti: dalla pioggia debole si potrebbe passare ad un temporale.