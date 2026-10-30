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Roma, manifestanti tentano di raggiungere il Circo Massimo: nuovo sbarramento in piazza Albania - Video

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30 ottobre 2026 | 18.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo aver percorso in maniera pacifica via Marmorata, il corteo degli studenti a Roma ha imboccato viale della Piramide Cestia per raggiungere il Circo Massimo. Una volta raggiunta piazza Albania la polizia ha predisposto uno sbarramento con agenti in assetto antisommossa e blindati a chiusura delle strade. Attimi di tensione si sono creati tra le prime file degli studenti che hanno tentato di oltrepassare la barriera e le forze dell'ordine che hanno iniziato a respingerli serrando le formazioni e correndo verso di loro con gli scudi tesi a protezione. I manifestanti hanno risposto con grida e slogan, ma tutto si è poi risolto in pochi istanti.

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