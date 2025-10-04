circle x black
Cerca nel sito
 

Manifestazione pro Pal a Roma, accerchiata e minacciata cronista Adnkronos

Stava scattando delle foto a incappucciati arrivati su piazza San Giovanni

Polizia e carabinieri alla manifestazione
Polizia e carabinieri alla manifestazione
04 ottobre 2025 | 19.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una cronista dell'agenzia AdnKronos accerchiata e minacciata da persone incappucciate a Roma, oggi 4 ottobre, nella giornata caratterizzata dalla manifestazione per Gaza. Gli incappucciati hanno fatto l'ingresso sulla scena e sono arrivati su piazza San Giovanni. Si sono radunati a terra e, con la copertura di alcuni ombrelli, si sono spogliati dei vestiti neri e dei cappucci. Una cronista dell'Adnkronos che stava scattando delle foto è stata minacciata e costretta a cancellare le immagini.

Nel corso del pomeriggio, è stata danneggiata a Roma una vetrina del supermercato Carrefour in via Labicana. Secondo alcuni testimoni, gli autori del gesto sono "persone vestite di nero con il volto coperto". Sulla vetrina il simbolo degli anarchici con la vernice nera e le scritte 'Boicotta' e 'Free Gaza'. In precedenza alcuni manifestanti avevano gettato un fumogeno accesso in direzione di una camionetta della Guardia di Finanza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roma pro pal manifestazione roma news roma cronista adnkronos minacciata manifestazione pro pal incappucciati cronaca news
Vedi anche
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza