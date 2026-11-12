Manovra, medici internisti: "A sanità servono investimenti e scelte più decisive"

Per quanto riguarda la sanità "qualcosa il Governo ha cercato di fare in questa Manovra, ma a volte bisognerebbe fare delle scelte più decisive. Il medico 'pietoso' non va bene, la 'cura' dovrebbe essere da cavallo: si dovrebbe fare molta più efficienza cercando di rispondere al cambiamento sociale che oggi ci spinge a seguire molto di più i pazienti anziani, fragili, con comorbidità, pazienti che spendono circa l'80% del bilancio pur essendo il 20% della popolazione. Questo deve far riflettere perché, se non si investe, comunque il bisogno di questi pazienti resta. E se non lo soddisfiamo, loro cercano risposta nel privato, quindi c'è una componente 'out of pocket' che aumenta progressivamente. Non si può non prendere coscienza del fatto che il mondo sta cambiando, che la sanità ospedaliera ha necessità di investimenti in reparti che prima avevano un'attività diversa. Tutto ciò non è stato preso in considerazione nell'ultima Manovra, ma nemmeno in quelle precedenti ed è una carenza importante. Si sta parlando degli ultimi 30 anni di costruzione della sanità, non credo ci sia qualcuno esente da responsabilità". E' l'analisi di Andrea Montagnani, presidente nazionale della Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti) sulle misure previste in legge di Bilancio.

"Le società scientifiche sono attente a quello che succede dal punto di vista operativo, in prima linea. Le condizioni dopo il Covid non sono mai migliorate, sono tendenzialmente peggiorate, soprattutto dal punto di vista organizzativo - evidenzia all'Adnkronos Salute - In prevalenza il personale non è sufficiente in tante sue parti, ma è vero che c'è una parte di inefficienza, andrebbe cioè riorganizzato cercando di rispondere ai cambiamenti dei bisogni di salute di una popolazione che sta invecchiando ed è più fragile. Questo aspetto la Medicina interna lo sente moltissimo: è classificata come reparto di bassa intensità dal 1988 (decreto Donat-Cattin) e in base a questo si deriva il numero del personale, la tecnologia nei reparti. Negli anni il sistema si è adattato ma dal punto di vista normativo non è all'altezza di rispondere alla complessità del paziente che abbiamo ora. Le Medicine interne gestiscono un volume davvero alto di pazienti, fanno 1 milione di ricoveri l'anno. La cardiologia, per usare un termine di paragone, ne fa la metà e la pneumologia un decimo. Servono nuove regole o non si può pensare di costruire una medicina di alta intensità. Come Fadoi stiamo sollevando il problema, anche se ancora non raccogliamo una grossa vivacità di intenti da parte della politica".

Per Montagnani "è un discorso trasversale, perché la sanità deve essere poi declinata a livello regionale e c'è anche la difficoltà a fare dei passi omogenei. Significa prevedere degli investimenti, che a lungo termine fanno anche risparmiare, ma implicano una spesa e politicamente magari alcune regioni possono essere spinte a farli e altre no. Dovrebbe essere invece un'evoluzione spinta dall'interesse per il paziente". Le lotte sulle cifre, puntualizza il presidente Fadoi, spettano ad altri, "ma se si fa il confronto con quanto spendono altri Paesi europei noi rimaniamo sempre più indietro. Le spese in sanità, dall'energia ai rifiuti, sono lievitate come è successo per quelle del cittadino. E l'aumento del volume dell'investimento" sul settore "se l'è mangiato molto l'inflazione e la condizione internazionale. Un ospedale è un'azienda che vive di consumi: se in una casa la bolletta è il doppio, un ospedale ce l'ha più che raddoppiata. Sono soldi sottratti alla gestione del servizio e alla fine al paziente".

Per quanto riguarda il territorio, prosegue Montagnani, "l'investimento del Pnrr è andato sulle parti strutturali e non di personale, e questo è un altro problema. Siamo un po' fermi ancora al mondo delle idee: ci sono tante buone volontà, ma dal punto di vista operativo qualche regione è più avanti e qualche regione è più indietro, e il problema non è risolto". Per il presidente Fadoi "serve dunque un investimento sul personale, sia come numero di operatori, medici e infermieri, sia dal punto di vista economico sullo stipendio, che non è competitivo né con l'estero né con la medicina privata. Pronto soccorso, rianimazione, medicina interna, chirurgia generale sono tutti luoghi di assistenza dove non si fa remunerazione, ma sono fondamentali perché gli ospedali si tengono in piedi su questi".

Montagnani analizza anche la misura del voucher sanitario per gli over 75. Può avere qualche impatto? "E' sempre qualcosa - ammette - Ma la perplessità è che poi questo qualcosa, mentre viene dato pensando a qualche percorso terapeutico ben preciso, non è detto che venga speso in quel senso o anche che una persona riesca a spenderlo. Non basta dare agli anziani una carta di credito con 300 euro. Se si spende qualcosa di più, va responsabilizzato chi poi fa quell'azione, non tanto il paziente. E si torna al nodo strategico della medicina territoriale, che ha tutto il peso di seguire il paziente, ma in questo momento è in affanno, in crisi. Un medico di medicina generale una volta aveva 1.800 pazienti con età media 60 anni, oggi è diventata 70-75 anni e il carico di quei 1.800 assistiti non è lo stesso".

"Non è facile. E' certamente una situazione complessa - conclude l'esperto - Esiste un movimento professionale e scientifico che cerca di dare anche delle soluzioni, però bisogna mettersi in testa che la sanità costa. O trova le risorse lo Stato oppure il cittadino che può paga. E non basta finanziare, ci deve essere un intento politico trasversale".