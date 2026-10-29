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Manovra, Pro Vita: "Bene natalità al centro, è strada giusta quella che porta l’Italia a ri-nascere"

Coghe, 'Queste misure sono un passo importante e confermano la nostra visione'

- (foto di repetorio)
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29 ottobre 2026 | 14.01
Redazione Adnkronos
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"È la strada giusta quella che porta l’Italia a ri-nascere, ma non bisogna fermarsi. Il potenziamento 'strutturale' del bonus mamme lavoratrici, il fondo statale ai nuovi nati, l'estensione del congedo parentale: l'elenco delle misure previste dal disegno di legge di bilancio approvato dal governo Meloni fa ben sperare e va nella giusta direzione, quella di valorizzare la famiglia, ossia la crescita e la prosperità del nostro Paese. Queste misure sono un passo importante e confermano la nostra visione: chi decide di avere un figlio fa una scelta ventennale, e proprio per questo ha bisogno di certezze altrettanto lunghe. Perché quindi non pensare anche a un Fondo Vita Nascente nazionale che aiuti le donne altrimenti costrette ad abortire?". Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia.

"Fuori dal recinto della Manovra - aggiunge Coghe - accogliamo favorevolmente un'accelerazione importante sul tema della difesa della vita e della vicinanza alle donne che vogliono accogliere un figlio, come dimostra la proposta di istituzione dell'ostetrica di comunità e del servizio di assistenza domiciliare postnatale che, su spinta della deputata di Fratelli d'Italia Maddalena Morgante, è entrata nel ddl sulle professioni sanitarie. Accompagnare una mamma, non lasciarla mai sola, dall’inizio della gravidanza fino alle prime settimane con il figlio, è infatti il modo più concreto per custodire e tutelare la vita, la maternità e le famiglie", conclude Coghe.

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