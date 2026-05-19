Maratona Bullismo 26 - Diretta dalle 10:15

L’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile promuove per il 2026 la nuova edizione della Maratona Bullismo, un grande evento nazionale dedicato alla prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e del disagio giovanile, con l’obiettivo di trasformare il disagio in energia positiva e i giovani in veri “Campioni di Vita”.

La manifestazione si svolgerà il 20 e 21 maggio a Roma, con un format aperto al pubblico che unirà momenti di confronto, testimonianze, attività in piazza, incontri con le scuole, premiazioni e interventi di grandi campioni dello sport. Accanto ai lavori istituzionali e ai panel tematici, Piazza Mastai diventerà per due giorni la Piazza del Rispetto, un luogo simbolico in cui studenti, docenti, famiglie, istituzioni, università, sport, terzo settore e media potranno incontrarsi per costruire una rete concreta di ascolto, prevenzione e responsabilità condivisa.

La Maratona nasce per dare una risposta visibile e coordinata a un tema che riguarda l’intera comunità educativa. Bullismo, isolamento, fragilità emotiva, cyberbullismo e disagio adolescenziale non possono essere affrontati solo come emergenze individuali: richiedono alleanze stabili tra scuola, famiglia, sport, istituzioni, comunicazione e territorio. Per questo l’evento coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni, enti pubblici, realtà.