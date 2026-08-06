Marcinelle, in un podcast dell'Inail la rievocazione della tragedia del 1956

Il podcast 'Marcinelle: il fuoco e la memoria' è il podcast che ricorda il disastro dell'8 agosto 1956 nella miniera belga del Bois du Cazier, in cui persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani. Un racconto che intreccia storia, memoria e cultura della prevenzione realizzato dalla Direzione centrale pianificazione e comunicazione dell'Inail. Dall'emigrazione italiana al disastro del Bois du Cazier. Partendo dal contesto dell'emigrazione italiana nel secondo dopoguerra, il podcast ricostruisce le condizioni che portarono migliaia di lavoratori a trasferirsi nelle miniere carbonifere della Vallonia in seguito agli accordi tra Italia e Belgio. Attraverso una narrazione essenziale, si rievocano gli eventi della mattina dell'8 agosto 1956, quando un tragico incidente nella miniera di Bois du Cazier provocò un incendio che invase rapidamente le gallerie sotterranee, intrappolando centinaia di minatori nel sottosuolo.

Il racconto di una tragedia che ha segnato l'Europa. Viene così restituita la dimensione umana di quella catastrofe, con le drammatiche operazioni di soccorso e la lunga attesa dei familiari. Dopo giorni di ricerche, il bilancio fu devastante: 262 vittime su 275 lavoratori presenti nella miniera e soltanto 13 sopravvissuti. Tra i morti, 136 erano italiani. Marcinelle divenne così una delle pagine più dolorose dell'emigrazione italiana e uno degli eventi simbolo della storia del lavoro in Europa, lasciando aperte, per molti, ferite profonde legate alla ricerca della verità e delle responsabilità.

La memoria come impegno per la sicurezza e la dignità del lavoro. Quell’evento conserva ancora oggi un significato importantissimo. Marcinelle non deve infatti essere cristallizzata solo nel recinto di un luogo della memoria, ma va utilizzata come richiamo permanente all'importanza della sicurezza, della prevenzione e della tutela della dignità dei lavoratori. Non a caso la Vicepresidente della Commissione europea – recependo la richiesta avanzata dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del Governo italiano Marina Calderone – ha annunciato la proposta di istituire l'8 agosto, anniversario del disastro, Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori. Il podcast invita a considerare la memoria delle vittime come uno strumento di consapevolezza e responsabilità collettiva, affinché tragedie come quella del Bois du Cazier non abbiano più a ripetersi.

Il podcast è disponibile a questo link: https://www.spreaker.com/episode/marcinelle-il-fuoco-e-la-memoria--73487364