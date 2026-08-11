circle x black
Cerca nel sito
 

È morto Marco Schiavina, 'Orso' tra gli ideatori di 'Turisti per caso': aveva 71 anni

A darne la notizia l'amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto in un post su Facebook

Marco Schiavina - Facebook
Marco Schiavina - Facebook
11 agosto 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Diamo la triste notizia della morte improvvisa di Marco Schiavina, conosciuto da tanti come 'Orso'". Scrive così su Facebook l’amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto. Schiavina fu uno degli ideatori del programma cult 'Turisti per caso'. Si è sempre occupato di attività culturali e teatrali. Dal 1980, infatti, ha collaborato con vari programmi televisivi e radiofonici. E il comune ricorda che "dal 1989 è stato anche direttore artistico del teatro comunale".

Schiavina è scomparso all'età di 71 anni. “Abbiamo appreso la notizia con grande dolore e rammarico – dicono il sindaco Lorenzo Pellegatti e l'assessore alla cultura Maura Pagnoni – Marco è stato un collega e una figura importante nella vita culturale persicetana e non solo, ideatore della rassegna cinematografica Film&Film e di tante altre iniziative legate al cinema, è stato a lungo direttore del Teatro comunale per cui ha programmato tante applaudite stagioni teatrali. Ai famigliari e a tutte le persone a lui care vanno le nostre sentite condoglianze unitamente a quelle della Giunta comunale e di tutti i colleghi del Comune con cui ha condiviso tanti anni di lavoro", queste le parole condivise sul post di Facebook.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Marco Schiavina turisti in viaggio
Vedi anche
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video
Terremoto in Colombia, crolla la cupola della cattedrale a Manizales - Video
Mark Zuckerberg sfida il campione di arti marziali in mezzo a un lago, il video del combattimento


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza