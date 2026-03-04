circle x black
Cerca nel sito
 

Massimo Caputi, morta la moglie Roberta: "Eri la mia stella polare"

Il post del giornalista sportivo su Instagram: "Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore"

Massimo Caputi con la moglie Roberta - (Da Instagram)
Massimo Caputi con la moglie Roberta - (Da Instagram)
04 marzo 2026 | 18.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Morta la moglie di Massimo Caputi, Roberta Sciubba. "Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile", si legge nel toccante post pubblicato dal giornalista sportivo su Instagram.

"Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare - prosegue - Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi. Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti. Ciao amore mio Roberta".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
massimo caputi massimo caputi moglie massimo caputi morta moglie roberta massimo caputi moglie roberta morta roberta sciubba
Vedi anche
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza