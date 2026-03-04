Morta la moglie di Massimo Caputi, Roberta Sciubba. "Te ne sei andata lasciando un vuoto incolmabile", si legge nel toccante post pubblicato dal giornalista sportivo su Instagram.

"Sei stata moglie, madre, compagna, amica. Con te ho condiviso tutto, eri il mio punto fermo, un riferimento costante, la mia stella polare - prosegue - Sarai comunque sempre al mio fianco, dentro di me e nel mio cuore che la tua scomparsa ha fatto a pezzi. Eri una donna coraggiosa e quel tuo coraggio mi farà andare avanti per non deluderti. Ciao amore mio Roberta".