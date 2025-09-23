circle x black
Massini a Firenze, scritta 'Gaza' con i lavoratori della Pergola

(foto ufficio stampa Teatro La Pergola)
23 settembre 2025 | 16.46
Redazione Adnkronos
"Messaggio di pace per Gaza". Una scritta fatta di donne e uomini sul palcoscenico del Teatro della Pergola di Firenze. Dall’alto si legge: Gaza. Corpi, braccia, gambe, teste che insieme si riconoscono in una sola voce per dire: "fermiamo le bombe, facciamo tacere le armi". Da qui, da un palco pieno di storie, oggi apriamo il sipario sulla Storia.

Il Teatro della Toscana, il direttore artistico Stefano Massini, il direttore generale Carlo Calabretta, le lavoratrici e i lavoratori, hanno scelto queste assi come ponte per raggiungere simbolicamente Gaza ed esprimere la propria vicinanza a tutti i Gazawi.

Ha spiegato Massini: "Il teatro, per noi, è strumento di conoscenza e di impegno. Da un luogo dove le storie vengono raccontate, oggi ne scegliamo una da cui non è più possibile distogliere lo sguardo, con una foto che ci mostra uniti, e un video time-lapse che restituisce l’immagine di un luogo dove la tragedia e la perdita di vite umane sono una realtà quotidiana.ì Il nostro pensiero va a chi ha perso la vita, a chi è stato ferito, a chi è stato costretto a lasciare la propria casa, a chi vive tra le macerie di un incubo di cui non si vede ancora la fine. Siamo vicini al popolo palestinese e a tutte le persone che in questo momento vivono dentro una qualche guerra e affrontano ogni giorno la perdita e il dolore di vite distrutte. Siamo per la pace e convinti che la cultura abbia il potere di unire le persone".

