Mattarella a Cortina incontra il presidente di Gvm Care & Research Sansavini

Ettore Sansavini, presidente di Gvm Care & Research, uno dei principali gruppi ospedalieri italiani con strutture sanitarie d'eccellenza presenti in Italia e all'estero, ha accolto questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’arrivo a Cortina d’Ampezzo, in occasione della sua visita per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un momento dal forte valore simbolico, che sottolinea il ruolo centrale svolto da Gvm Care & Research nel rilancio dell’ospedale Cortina e dello storico Istituto Codivilla, restituiti al territorio come polo sanitario di eccellenza e punto di riferimento per la medicina ortopedica, traumatologica e riabilitativa in ambito montano e sportivo.

Dopo aver dichiarato ufficialmente aperti i Giochi di Milano Cortina 2026, il Capo dello Stato è arrivato a Cortina per assistere ad alcune competizioni olimpiche. L’elicottero presidenziale è atterrato nell’area antistante l’ospedale Cortina, struttura che è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione e potenziamento a partire dal 2018 grazie all’investimento e alla visione di Gvm Care & Research, con l’obiettivo di coniugare sanità, territorio e grandi eventi internazionali.

“La presenza del Presidente della Repubblica a Cortina e l’accoglienza all’ospedale - afferma il presidente Sansavini - rappresentano un riconoscimento del valore strategico che la sanità di qualità riveste nel progetto olimpico non solo come infrastruttura di servizio, ma come eredità concreta per il territorio anche oltre i Giochi".