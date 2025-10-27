circle x black
Matteo Bassetti, compleanno e festa con i Vip: da Simona Ventura a Giuseppe Cruciani, gli invitati speciali

Oltre 140 amici "di ieri e di oggi" per i 55 anni del professore

27 ottobre 2025 | 14.02
Redazione Adnkronos
Una super festa per l'infettivologo più 'pop' d'Italia. Per il 55esimo compleanno Matteo Bassetti ha riunito nella sua Genova, al lido, oltre 140 amici - "di ieri e di oggi", ha scritto sui social - da tutta Italia. Accanto al medico la famiglia, la moglie Maria Chiara Milano Vieusseux e i due figli Dante e Francesco.

Tanti i Vip: il giornalista Gianluigi Nuzzi con la moglie Valentina Fontana; da 'La Zanzara' Giuseppe Cruciani; Simona Ventura; Caterina Collovati; lo scrittore Luca Bianchini; il giornalista Alessandro Sallusti accompagnato da Patrizia Groppelli; Michele Brambilla, direttore del Secolo 'XIX'; l'attore Luca Bizzarri; Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri; la conduttrice di 'Buongiorno Benessere', Vira Carbone; e poi anche Marco Bucci, presidente della Regione Liguria. Tanti anche gli imprenditori genovesi. "Davvero un bel compleanno", ha commentato l'infettivologo che per il suo lavoro durante la pandemia Covid è stato vittima di minacce e insulti e oggi continua sui socia l'opera di divulgazione contro le fake news sui vaccini.

