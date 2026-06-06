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Maturità 2026, la traccia di attualità svelata dall'Ia: ecco i 'temi' secondo Chat Gpt, Gemini e Claude Ai

Guerra, disagio giovanile e Intelligenza artificiale gli argomenti più gettonati per la Tipologia C della prima prova scritta

Esame di maturità - Fotogramma
Esame di maturità - Fotogramma
06 giugno 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 5 minuti

Soddisfatta l'attesa per conoscere i nomi dei commissari d'esame, è già partito il tototema per la prima prova scritta che il prossimo 18 giugno darà il via alla Maturità 2026. La caccia per individuare l'anniversario che potrebbe ispirare i tecnici del ministero così come gli argomenti più caldi che potrebbero finire nella traccia d'attualità, è partita in realtà già da maggio quando gli insider di Scuola.net hanno fatto trapelare i primi pronostici. Ma si sa, in questi casi le voci non sono mai certezze e anzi, spesso - come ci insegna il capitolo I del celebre film 'Notte prima degli esami' - anche le notizie date per sicure possono alla prova dei fatti rivelarsi clamorosi abbagli. E allora, nella slot machine delle ipotesi, perché non tentare di mettere ordine chiedendo all'Intelligeza artificiale di fare una sintesi? L'abbiamo fatto rivolgendo la stessa domanda a Chat Gpt, Gemini e Claude Ai, chiedendo a tutte e tre di ipotizzare - alla luce delle indiscrezioni, delle ricorrenze e dei temi più caldi - tre tracce di attualità (Tipologia C) che gli studenti potrebbero ritrovarsi nella busta della prima prova d'esame. E una sorpresa c'è: proprio l'Ia è l'argomento che tutte e tre le intelligenze artificiali propongono come centrale. Sarà l'indizio che fa la prova o solo il sintomo che la mania di protagonismo non è solo umana?

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Le tracce elaborate da Chat Gpt

Ma entriamo nel dettaglio. Secono Chat Gpt le tracce possibili, incrociando pronostici, temi emersi di recente nei principali report globali e nel dibattito pubblico potrebbero essere: 1) Giovani, informazione e intelligenza artificiale: opportunità e rischi nell’ecosistema digitale - Analizzare come social media, creator economy e sistemi di IA generativa plasmano identità, partecipazione civica, studio e lavoro della Gen Z; alfabetizzazione ai media e all’IA; disinformazione, deepfake e fiducia nelle istituzioni. Domanda guida possibile: in che modo scuola e istituzioni possono promuovere competenze critiche (media/AI literacy) senza frenare innovazione e creatività?

2) Geopolitica dell’incertezza: conflitti, protezionismo e catene del valore in un mondo multipolare. - Analizzare il ritorno della “geoeconomic confrontation” (dazi, sanzioni, restrizioni agli investimenti e controllo delle catene di approvvigionamento), la frammentazione degli scambi, il riallineamento di alleanze; effetti su energia, cibo, inflazione, transizione verde; ruolo dell’UE e dell’Italia. Domanda guida possibile: come conciliare sicurezza economica e apertura commerciale, garantendo al contempo cooperazione su clima, salute e tecnologie critiche? 3) Clima, infrastrutture e transizione energetica: resilienza e scelte per i prossimi decenni. - Analizzare eventi estremi e stress su infrastrutture essenziali (reti elettriche, logistica, acqua); accelerazione della transizione energetica tra rinnovabili, nucleare di nuova generazione e efficienza; giustizia climatica e costi sociali. Domanda guida possibile: quali investimenti e riforme (pianificazione territoriale, innovazione, finanza verde) servono per rendere sostenibile e inclusiva la transizione?

Il pronostico di Gemini

Per Gemini invece le tracce più papabili che potrebbero essere formulate per la prima prova sono: 1) Intelligenza Artificiale: il confine tra realtà e manipolazione - Mentre negli anni passati l'IA era trattata come una novità tecnologica, nel 2026 il focus si è spostato sulla governance dei dati e sulla sicurezza democratica. Una traccia probabile potrebbe chiederti di riflettere sul fenomeno dei deepfake e della disinformazione digitale. Punto chiave: Come l'IA stia ridefinendo il concetto di "verità" nell'informazione e quali responsabilità etiche abbiano le grandi piattaforme tecnologiche nel proteggere il dibattito pubblico.

2) Geopolitica e il "Diritto alla Pace" in un mondo frammentato - I conflitti persistenti in Ucraina e Medio Oriente, uniti a nuove tensioni in Siria e nell'area Indo-Pacifica, hanno reso la guerra una "nuova normalità". Il ministero potrebbe proporre una traccia che parta dagli 80 anni della Repubblica Italiana per analizzare il ruolo dell'Italia e dell'Europa nella promozione della stabilità globale. Punto chiave: Il contrasto tra l'articolo 11 della Costituzione ("L'Italia ripudia la guerra") e l'attuale scenario di instabilità internazionale e crisi delle istituzioni globali. 3) Salute mentale e "Diritto alla Fragilità" nella Gen Z - Il tema del disagio giovanile e dell'eco-ansia (legata alla crisi climatica e al disastro di Chernobyl, di cui ricorrono i 40 anni) è diventato centrale nel dibattito pubblico del 2026. Una traccia di attualità potrebbe esplorare la pressione sociale verso il successo e la necessità di riconoscere il benessere psicologico come un diritto fondamentale. Punto chiave: La ricerca di un equilibrio tra le aspettative del mondo del lavoro e la tutela della propria salute mentale in un'epoca dominata dal confronto costante sui social media.

Cosa ha detto Claude Ai

Secondo Claude Ai al centro delle tre possibili tracce potremmo trovare: 1) Intelligenza artificiale e responsabilità umana - L'IA è al centro del dibattito educativo e lavorativo: il 40% delle scuole americane non ha ancora una policy ufficiale sull'uso dell'IA, e solo il 19% degli studenti dichiara di aver ricevuto istruzioni su come usarla per lo studio. Una traccia potrebbe chiedere di riflettere su come l'intelligenza artificiale stia ridefinendo il concetto di competenza, creatività e responsabilità individuale, invitando a discutere i limiti etici e le opportunità formative di questi strumenti. 2) Il disagio giovanile e il rapporto con la tecnologia - Il tema dell'uso problematico degli smartphone in classe è esploso: gli insegnanti segnalano un forte aumento delle distrazioni legate ai cellulari, soprattutto nelle scuole secondarie. Una possibile traccia potrebbe proporre un testo letterario o saggistico sul rapporto tra iperconnessione, solitudine e costruzione dell'identità, chiedendo di analizzare come la Gen Z viva il confine tra vita digitale e reale. 3) Ottant'anni dalla Repubblica: democrazia e partecipazione oggi - Il 2 giugno 2026 segna l'80º anniversario del referendum istituzionale. Un tema di ambito storico-civico potrebbe partire da un documento d'epoca o da un discorso dei Costituenti per invitare a riflettere su cosa significhi oggi "essere cittadini" in una democrazia, con particolare attenzione al voto giovanile, all'astensionismo e alle nuove forme di partecipazione.

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Maturità 2026 Intelligenza Artificiale Disagio Giovanile Guerra Geopolitica
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