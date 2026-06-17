circle x black
Cerca nel sito
 

Il regista di 'Notte prima degli esami 3.0' agli studenti: ''Passate la serata con gli amici, ricorderete per sempre questo momento''

Renzoni: ''State sereni, non si decide tutto in un giorno ma è il compimento di un percorso''

maturità - Ipa
maturità - Ipa
17 giugno 2026 | 17.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La maturità "è una prova, ma vive anche del vissuto degli anni precedenti. Non viene valutata l'identità, non si decide tutto in un giorno, è anzi il compimento di un percorso". Parola di Tommaso Renzoni, il regista di 'Notte prima degli esami 3.0' - di cui ha firmato anche la sceneggiatura insieme a Fausto Brizzi - che alla vigilia dell'esame di Stato consiglia agli studenti di affrontare la giornata di domani "con serenità" e di trascorrere la serata insieme ai compagni: "Non rimarrà loro il ricordo del tema che hanno scritto o dell'orale che hanno fatto, ma resterà il ricordo di come hanno vissuto con i loro amici questo momento".

CTA

Renzoni, diplomato al liceo classico Lucrezio Caro, ricorda la sua maturità come "un incubo: ci sono arrivato al sesto anno di liceo, perché mi avevano bocciato, e tra l'altro la mia classe fu la prima a fare gli orali. Avevo una paura forte dell'incognita. E' una prova, una prova difficile, ma che ricorderanno molto spesso nella vita con il desiderio di tornare a quella prova più che affrontare ciò che li aspetta". Per questo il regista del film che ha raccolto il testimone di “Notte prima degli esami” del 2006, invita gli studenti ad affrontare l'esame "con la serenità''. "E' l'ultimo salto prima dell'età adulta, ma si è ancora molto protetti", sottolinea. Secondo Renzoni, bisogna partire dal presupposto che gli studenti "non hanno di fronte dei nemici. Spesso si usa la dialettica del professore come nemico, invece i professori spesso si fanno in quattro per capire come aiutare meglio i ragazzi; non tutti, ma c'è tanta buona scuola". Il regista mette anche in guardia dalle scorciatoie: "Sconsiglio l'uso dell'intelligenza artificiale: dà risposte facili e costruisce un compito senza fatica, ma è proprio la fatica nell'ottenere un risultato l'unica cosa che insegna".

Quanto all'attesa 'notte prima degli esami', Renzoni non ha dubbi: i maturandi "tenderanno ad andare a dormire presto invece, se possono e se hanno un buon rapporto con i loro amici e col gruppo classe, è il caso di uscire a stare con gli altri". Un invito legato anche a un suo "rimpianto". "Io la trascorsi con la mia fidanzata di allora, che faceva la maturità anche lei - racconta - L'abbiamo vissuta a due, però mi è sempre mancato quel senso di comunità che si crea stando con gli altri e vedendo che hanno le stesse preoccupazioni". Da questo punto di vista il film è stato una rivincita: "Proprio perché mi è mancata quella maturità con tutti i miei compagni, è stato molto emozionante rimettere in scena il film proprio in quel liceo", racconta. ( di Sara Di Sciullo )

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Maturità 2026 Notte prima degli esami 3.0 da Renzoni consiglio a studenti esame maturità
Vedi anche
News to go
Carta d'identità cartacea, scattata la proroga
Lucio Corsi canta a sorpresa un nuovo brano, ecco 'Figurati un po'' - Video
As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: "Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni" - Video
G7, Trump arriva per ultimo alla riunione dei leader: "Sono il boss" - Video
Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra - Video
"Buon compleanno Mr Genocidio", gli auguri a Trump dell'eurodeputata Montero in Parlamento ﻿
News to go
Prevenzione dell'usura, operativa la riforma del Fondo Mef
Norvegia, lo show dei tifosi ai Mondiali: la 'Viking Row' è ovunque - Video
AdnTalks, Conte: "Disponibili a guardare al futuro senza preclusioni" - Video
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza