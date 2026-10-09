Trentamila bottiglie di vino pregiato, per un valore complessivo stimato in cinque milioni di euro. È il bilancio del maxi furto messo a segno nella cantina di Marchesi Antinori a Cortona, in provincia di Arezzo. Nel mirino sono finite alcune delle etichette più prestigiose dell'azienda, tra cui Solaia, Tignanello e Guado al Tasso. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta il "Corriere della Sera", il colpo sarebbe stato organizzato da almeno sette persone, che avrebbero disattivato il sistema d'allarme e messo fuori uso le telecamere di sorveglianza. I ladri sarebbero poi entrati nella struttura e avrebbero utilizzato i muletti aziendali per caricare le bottiglie su due grandi camion, allontanandosi nella notte di domenica scorsa.

Sull'accaduto indagano carabinieri e polizia. "È una banda sicuramente molto preparata, forse la stessa che ha colpito altre cantine in Italia negli ultimi mesi", ha dichiarato Renzo Cotarella, amministratore delegato di Marchesi Antinori. "Di sicuro un furto di una tale entità e di un tale valore non si è mai verificato in Italia". Tra i vini rubati figurano circa 10mila bottiglie di Solaia dell'annata 2023, a fronte di una produzione annuale di 60-70mila bottiglie. La refurtiva comprende anche Tignanello, simbolo dei Supertuscan nato negli anni Settanta grazie all'enologo Giacomo Tachis, e Guado al Tasso, prodotto nella tenuta Antinori di Bolgheri.

L'azienda, fondata nel 1385 e attiva da 26 generazioni, ha avviato una comunicazione con i clienti internazionali per metterli in guardia da possibili offerte sospette. "Vogliamo avvisarli di fare attenzione a offerte fuori dai canali ufficiali", spiegano da Marchesi Antinori, presieduta da Albiera Antinori. Resta da capire dove finiranno le bottiglie rubate, che potrebbero essere destinate a collezionisti o operatori della ristorazione. L'acquisto consapevole di merce proveniente da un furto può configurare il reato di ricettazione.