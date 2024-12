Notte di San Silvestro asciutta e serena sull'Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una fine 2024 e un inizio 2025 all’insegna dell’anticiclone delle Azzorre: alta pressione in inverno significa però anche stabilità, ristagno di inquinanti e nebbie in pianura; dopo giornate con buona visibilità, si prevede un deciso peggioramento in val Padana e nelle valli del Centro con presenza di nebbie notturne a tratti anche fitte. Prudenza quindi, anche all’ora del brindisi.

Oltre alle nebbie non ci sarà molto da segnalare, il tempo sarà molto buono in montagna con temperature sopra la media del periodo, sarà gelido a tratti nei fondivalle e nelle pianure a causa di una spiccata inversione termica: lo zero termico infatti salirà fino a 2700 metri mentre avremo delle gelate al piano.

Le previsioni

In sintesi, le prossime ore vedranno un sole prevalente salvo foschie al Nord e sulle regioni adriatiche; è previsto un aumento delle nubi in Liguria e sulla Sardegna meridionale. Tutti questi addensamenti saranno associati a possibile pioviggine, localizzata e poco impattante: il brindisi di mezzanotte sarà ottimo per tutti, anche come auspicio e con buoni propositi.

Il 2025 si aprirà, infatti, ancora con l’alta pressione: attenzione solo alle nebbie fino al mattino e a qualche addensamento in più anche in Toscana. La prima perturbazione del nuovo anno è prevista tra giovedì e venerdì con qualche fenomeno sulle Alpi, sulle Isole Maggiori e tra Toscana e Lazio. In seguito, dovremo monitorare bene la situazione in quanto questo nuovo anno si aprirà con molta incertezza meteorologica: intorno all’Epifania è probabile un diffuso calo delle temperature, ma ancora mancano dettagli e conferme.

Intanto, godiamoci dunque il brindisi di mezzanotte con questo meteo, poi staremo a vedere: il cin-cin di Torino sarà in prevalenza stellato con 1°C, a Milano, Bologna e Venezia la notte sarà in compagnia della nebbia e 2-3°C, a Firenze vivremo un brindisi tranquillo con 4°C tra stelle e poche nubi, a Roma più nubi con 7°C, a Napoli foschia e 9°C a mezzanotte; infine, a Cagliari il cielo potrebbe essere un po’ più grigio con 12°C, mentre sul resto del Paese sono previsti cieli sereni con 3 gradi a L’Aquila, 7°C a Bari, 10-11°C a Reggio Calabria, Catania e Palermo. Comunque vada, il 2024 si chiuderà come l’anno più caldo della storia, poi vedremo cosa succederà nel nuovo anno.

Nel dettaglio

Martedì 31. Al Nord: bel tempo, salvo nebbie in pianura. Al Centro: soleggiato, salvo più nubi in Toscana. Al Sud: bel tempo prevalente.

Mercoledì 1. Al Nord: possibili nebbie in pianura, sole in montagna. Al Centro: cielo a tratti molto nuvoloso. Al Sud: soleggiato.

Giovedì 2. Al Nord: nubi sparse, nebbie in Pianura Padana, piovaschi in Liguria. Al Centro: nubi sparse, piogge su alta Toscana. Al Sud: poco nuvoloso.

Tendenza: due perturbazioni in arrivo.