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Meteo, torna il maltempo sull’Italia: rischio grandine e forti temporali

Forte instabilità sull’Italia con fenomeni intensi su più regioni. Migliora gradualmente nel fine settimana con l’arrivo dell’anticiclone

Maltempo - (Ipa)
Maltempo - (Ipa)
03 giugno 2026 | 09.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuova fase di forte instabilità meteo sull’Italia con temporali intensi, grandinate e colpi di vento in arrivo su diverse regioni. Dopo gli sbalzi termici dei giorni scorsi, la Penisola resta esposta a impulsi perturbati di origine atlantica che manterranno il tempo turbolento almeno fino a venerdì.

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Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la persistenza di una vasta e profonda area di bassa pressione con centro motore stazionario alle alte latitudini, sul Nord Atlantico. Questa figura ciclonica funge da vera e propria "fucina" di perturbazioni. Invece di rimanere confinata sul nord Europa, questa vasta depressione pilota a più riprese impulsi instabili verso le medie latitudini, trovando un varco aperto verso il bacino del Mediterraneo. L'assenza di un robusto campo di alta pressione (anticiclone) a protezione dell'Italia permette a queste correnti fresche e instabili in quota di penetrare facilmente sui nostri mari.

Il caldo anomalo e i tassi di umidità accumulati nei bassi strati durante l'ultimo periodo hanno trasformato il bacino del Mediterraneo in un serbatoio di energia potenziale pronto ad accendersi. L'arrivo delle correnti fresche atlantiche in quota fungerà da innesco: l'aria fredda, essendo più pesante, scivola sotto l'aria calda e umida preesistente, costringendo quest'ultima a salire violentemente verso l'alto. È proprio questo moto ascendente repentino a generare imponenti nubi cumuliformi cariche di precipitazioni.

Nel corso della giornata di mercoledì 3 giugno sono previsti forti temporali, in particolare sul Triveneto e su gran parte delle regioni centrali. A causa dell'elevata energia in gioco, le celle temporalesche potranno assumere carattere di forte intensità, accompagnate da

frequenti fulminazioni, colpi di vento e, localmente, da grandinate. Il fronte temporalesco si muoverà progressivamente verso sud-est portando precipitazioni anche su Campania e Puglia. Giovedì 4 è atteso il passaggio di un secondo fronte temporalesco che porterà nuovi rovesci in particolare sulle Alpi e sulle regioni di Nord Ovest.

Solamente da venerdì 5, e poi nel corso del successivo weekend, le condizioni meteo sono previste in via di miglioramento grazie ad una prima rimonta dell’anticiclone che proverà a garantire maggiori spazi soleggiati su buona parte del Paese.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 3. Al Nord: instabilità sul Triveneto. Al Centro: tempo instabile, specie su adriatiche. Al Sud: rovesci in Campania e Puglia, meglio altrove.

Giovedì 4. Al Nord: temporaneo miglioramento. Al Centro: temporaneo miglioramento. Al Sud: temporaneo miglioramento.

Venerdì 5. Al Nord: ultimi temporali su Triveneto. Al Centro: piovaschi su settori adriatici, sole altrove. Al Sud: sole prevalente.

Tendenza: da venerdì nuove precipitazioni soprattutto al Nord.

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