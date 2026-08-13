Ferragosto all'insegna del grande caldo, poi da domenica 16 e lunedì 17 agosto è attesa la svolta temporalesca. Il caldo intenso delle ultime settimane durerà dunque fino a sabato 15, dopodiché è prevista una svolta a livello emisferico che favorirà l'arrivo di una prima perturbazione temporalesca sull'Italia.

Meteo per oggi, domani e Ferragosto

Intanto tra oggi giovedì 13 agosto e domani venerdì 14 il sole sarà il protagonista indiscusso su gran parte del Paese, con l'unica eccezione dei classici acquazzoni pomeridiani relegati prevalentemente ai rilievi montuosi. Un copione pressoché identico caratterizzerà la giornata di Ferragosto: l'anticiclone nordafricano manterrà saldamente il controllo, garantendo tempo soleggiato e temperature elevate, con valori intorno ai 35-36°C nelle principali città del Centro-Nord e delle due Isole maggiori sottolinea iLMeteo.it.

La svolta

La vera svolta atmosferica è attesa a partire da domenica 16 agosto. Un ciclone in formazione sul Nord Europa comincerà a pilotare verso il Mediterraneo una prima perturbazione. Lo scontro tra masse d’aria diametralmente opposte scatenerà lo sviluppo di rovesci temporaleschi inizialmente su Alpi e Prealpi, per poi estendersi rapidamente alle adiacenti pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Fenomeni intensi sono previsti anche in Liguria e lungo la fascia costiera della Toscana. Data la notevole quantità di energia potenziale in gioco, non si escludono manifestazioni di forte intensità accompagnate da improvvisi colpi di vento e locali grandinate. Il tutto sarà accompagnato da un primo calo delle temperature.

Questo peggioramento segnerà l'inizio di una nuova fase atmosferica. Nel corso della settimana successiva si aprirà infatti un periodo decisamente più movimentato e dinamico, caratterizzato dal transito a più riprese di nuovi fronti temporaleschi sull'Italia.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 13 agosto - Al Nord: sole e caldo, meno temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, rari rovesci sui monti. Al Sud: locali temporali in Campania, Calabria e Sicilia e Sardegna interna.

Domani, venerdì 14 agosto - Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi occidentali specie di confine. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: soleggiato, locali acquazzoni sui monti.

Sabato 15 agosto - Al Nord: sole e caldo, temporali pomeridiani sulle Alpi centro occidentali. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: temporali sui rilievi, intensi in Sardegna.

Tendenza: Domenica arriva una perturbazione al Nordovest, in estensione al resto del Paese nella prossima settimana.