Maltempo con pioggia e nubifragi almeno per altri due giorni. Colpa del ciclone Boris, ancora in azione sull'Europa e che sta provocando eventi estremi nel continente. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, 18 settembre 2024, e per i giorni a venire.

Ciclone, poi l'autunno: cosa dice l'esperto

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che il vortice, dopo aver colpito in modo estremo l’Europa Centrale, si è tuffato nel Mediterraneo e sta provocando forti piogge sul nostro Paese.

Nel dettaglio, anche nelle prossime ore, i nubifragi saranno più probabili su Emilia Romagna e Marche e su tutta la dorsale appenninica settentrionale, ma potremo avere maltempo a tratti diffuso anche sul Basso Tirreno.

In pratica, intorno al minimo di bassa pressione, intorno all’occhio del ciclone, ruoteranno due sistemi molto perturbati, uno sull’Alto Adriatico e l’altro sul Tirreno meridionale.

I quantitativi massimi di pioggia attesi nella giornata odierna sono circa 110 mm in 24 ore nelle Marche (Pesaro) e fino a 90-95 mm in Romagna (Rimini), ma localmente potrebbero esserci fenomeni anche più persistenti, specie in montagna. Le temperature saranno ancora in prevalenza autunnali, anche se in Sicilia ci sarà un richiamo caldo dal nordafrica con valori sui 30°C all’ombra. Sarà un mercoledì da monitorare per il maltempo portato dal ciclone Boris.

Giovedì, purtroppo, sarà la fotocopia del mercoledì con altri nubifragi sempre nelle stesse zone, in particolare tra Emilia Romagna e Marche: sono previsti accumuli tra 80 e 90 mm tra queste due regioni che, sommati a quelli del giorno precedente, faranno superare localmente i 150 litri per metro quadrato in 48 ore.

Ricordiamo che, normalmente a settembre, su queste aree cadono circa 70 mm in un mese, siamo al doppio in 48 ore. Le massime, ancora una volta, saranno invece africane fino a 31°C in Sicilia, decisamente autunnali al Centro-Nord.

Durante il weekend, infine, vedremo di nuovo il sole; venerdì, invece, ci saranno le ultime precipitazioni ancora a carico delle medesime aree che vivranno anche più di 48 ore di criticità. Domenica 22 entreremo ufficialmente in Autunno alle ore 14:43 con l’Equinozio: 12 ore di luce e 12 di buio o meglio dal latino 'aequinoctium', composto di aequus ‘uguale’ e nox noctis ‘notte’, la notte sarà uguale al giorno.

Quello che non sarà uguale nei prossimi giorni è il meteo: ben in anticipo rispetto alla nuova stagione, vivremo almeno 48 ore di forte maltempo pienamente autunnale e da allerta negli ultimi momenti dell’estate astronomica. Quest’anno le piogge torrenziali sono arrivate un po’ troppo presto, prudenza!

Le previsioni in dettaglio

Mercoledì 18. Al Nord, maltempo in Emilia Romagna, poi basso Veneto e bassa Lombardia. Al Centro: diffusa instabilità con maltempo specie sulle adriatiche. Al Sud: instabile con rovesci.

Giovedì 19. Al Nord, maltempo in Emilia Romagna. Al Centro: diffusa instabilità specie sul versante adriatico. Al Sud: instabile e fresco.

Venerdì 20. Al Nord, graduale miglioramento. Al Centro: ultime piogge. Al Sud: più soleggiato ma a tratti instabile.

Tendenza: miglioramento con maggiore stabilità atmosferica nel corso del weekend.