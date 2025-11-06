Dopo un periodo mite e soleggiato, tornano dunque le piogge nella notte tra oggi giovedì e domani

Doppio vortice in arrivo dall’Atlantico sull'Italia. Dopo un periodo mite e soleggiato, tornano dunque le piogge nella notte tra oggi giovedì 6 novembre e domani e venerdì 7, che dalla la Sardegna attraverseranno poi il Tirreno e si porteranno verso Sicilia e Sud peninsulare. Anche alcune regioni centrali saranno interessate dall’apertura degli ombrelli.

Meteo oggi e domani

Nel dettaglio, nel corso delle prossime ore, avremo un peggioramento lento ma graduale verso l’isola dei Nuraghi: come detto, dalla tarda serata di oggi troveremo anche dei rovesci più intensi e in spostamento verso est. Domani, sottolinea iLMeteo.it, il maltempo colpirà soprattutto Sardegna, Sicilia e Calabria, mentre alcune piogge raggiungeranno Lazio, Campania e Appennino centro-meridionale; non sono poi esclusi piovaschi sul Basso Piemonte. Altrove le condizioni saranno nuvolose ma con qualche spiraglio di sole.

Sabato ci troveremo di fronte a un’Italia divisa in due: al Nord il tempo sarà stabile, anticiclonico, ma non mancheranno nubi basse e locale pioviggine sul Basso Piemonte e in Romagna. Il sole sarà più presente sulle Alpi. Al Centro ombrelli aperti su buona parte delle regioni salvo in Toscana dove la giornata potrebbe trascorrere tranquilla. Al Sud, invece, continuerà l’instabilità perturbata con piogge alternate a pause asciutte: questa fase sarà associata al primo vortice in transito dalla Sardegna verso i Balcani.

Domenica arriverà un secondo vortice, sempre da ovest e sempre foriero di precipitazioni sulle stesse zone: in pratica, avremo ancora maltempo in Sicilia e Calabria, con qualche fenomeno a macchia di leopardo anche sul resto del Sud e tra Lazio, Abruzzo e Molise. Sarà dunque un weekend dal sapore autunnale.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 6 novembre - Al Nord: cielo che si copre al Nord Ovest, nubi sparse altrove. Al Centro: bel tempo, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite, peggiora sulla Sardegna.

Domani, venerdì 7 novembre - Al Nord: molte nubi al Nord Ovest con piogge su cuneese e Liguria centro occidentale. Al Centro: cielo spesso coperto, rare piogge. Al Sud: piogge su Sardegna, Sicilia e Calabria e poi Campania.

Sabato 8 novembre - Al Nord: molte nubi al Nord Ovest e in Romagna, sereno altrove. Al Centro: cielo spesso coperto con piogge irregolari. Al Sud: piogge sparse.

Tendenza: Italia divisa in due tra maltempo al Sud e stabilità al Nord.