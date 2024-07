Finalmente una tregua dal caldo africano. Una pausa breve, ma pur sempre una pausa. Nei prossimi giorni l'anticiclone africano Caronte perderà dunque un po' del suo smalto. Già a partire da oggi, lunedì 22 luglio, soprattutto nelle ore più calde della giornata, si prevedono episodi di instabilità atmosferica, particolarmente evidenti sui rilievi alpini e appenninici. Non sono da escludere alcuni disturbi, sotto forma di acquazzoni e isolati temporali, anche nelle zone pianeggianti adiacenti, più probabili nelle regioni settentrionali e centrali.

Un redivivo anticiclone delle Azzorre sarà inoltre accompagnato da una meno rovente ventilazione dai quadranti settentrionali fa sapere iLMeteo.it. Sarà infatti il maestrale a soffiare per molti giorni sull'Italia: per questi motivi le temperature tenderanno a diminuire, seppur in maniera contenuta. Il gran caldo opprimente finirà e il clima diventerà meno afoso, anche di notte. Un ulteriore calo termico poi è atteso da giovedì 25 luglio, quando le correnti si disporranno dai quadranti più nordorientali e quindi un po' più fresche rispetto al Maestrale.

Attenzione però: nessuna svolta, nessuna rottura stagionale. Le temperature caleranno, ma resteremo comunque in un contesto pienamente estivo, con un caldo semplicemente meno opprimente rispetto alla scorsa settimana.

Oggi, lunedi' 22 luglio - Al Nord: temporali sulle Alpi orientali, sole altrove. Al Centro: temporali a carattere sparso, anche forti. Al Sud: temporali sui settori peninsulari, molto forti in Calabria.

Domani, martedì 23 luglio - Al Nord: rovesci su Alpi e Prealpi, specie orientali. Al Centro: bel tempo prevalente fatta eccezione per qualche pioggia sui rilievi. Al Sud: molte nubi sul basso Tirreno, più sole altrove.

Mercoledì 24 luglio - Al Nord: qualche rovescio sui monti. Al Centro: qualche temporale tra Lazio e Abruzzo. Al Sud: rovesci sparsi sugli Appennini.

TENDENZA - tempo via via più soleggiato e poi anche più caldo.