Ancora pioggia sull'Italia. Il 2026 continua a essere davvero molto piovoso. Ogni giorno, dal Capodanno fino a oggi si sono verificate piogge significative, a volte al Nord, a volte al Centro, a volte al Sud, spesso anche su tutta l’Italia. Unico giorno meno piovoso è stato lunedì 12 gennaio.

La prima decade di gennaio ha visto le piogge più intense cadere sulle regioni centrali e meridionali; dal 13 gennaio (dopo una breve fase più asciutta) il maltempo ha insistito, a più riprese e fino a oggi, sempre sulle stesse zone: il Sud, il versante tirrenico e solo a tratti il settentrione. Tutta questa premessa solo per confermare che pioverà sul bagnato anche questa settimana: altre intense precipitazioni interesseranno soprattutto il versante tirrenico e il Sud sottolinea iLMeteo.it.

Meteo oggi e domani

Nel dettaglio, nelle prossime ore di oggi mercoledì 4 febbraio avremo rovesci o temporali fuori stagione tra Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria; pioverà in modo meno intenso altrove. La neve cadrà sulle Alpi oltre i 700 metri; al di sopra dei 900-1200 metri sull'Appennino tosco-emiliano romagnolo; oltre i 1300-1500 m sull'Appennino centrale e sui rilievi della Sardegna, dai 1400-1800 m al meridione. Le temperature aumenteranno ovunque a causa dei venti di Scirocco, a tratti con intensità di burrasca: non sono escluse anche raffiche di burrasca forte sulla Puglia meridionale, sui settori ionici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale. Di conseguenza il mare sarà da agitato a molto agitato l'Adriatico meridionale, agitato lo Ionio, molto mossi gli altri bacini.

Domani, giovedì 5 febbraio, ci sarà una tregua meteo più asciutta quasi ovunque poi, da venerdì, tornerà il maltempo. Dapprima avremo nevicate sulle Alpi e piogge anche al Nord, ma da sabato le basse pressioni scivoleranno sempre verso il Mediterraneo centrale e il bersaglio umido sarà sempre lo stesso: tante piogge verso le regioni tirreniche e il Sud. Entro domenica sera, sulla Calabria occidentale cadranno oltre 250 mm di pioggia, il quantitativo che, normalmente, registriamo su questa zona in oltre 2 mesi. E la prossima settimana non si presenta, al momento, tanto diversa.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 4 febbraio - Al Nord: piogge, più diffuse su Lombardia e Nord Est. Al Centro: piogge e rovesci diffusi. Al Sud: instabile, alto rischio temporali.

Domani, giovedì 5 febbraio - Al Nord: instabile sul Triveneto, ma peggiorerà di nuovo in serata dal Nordovest. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, peggiora in serata. Al Sud: instabile sul basso Tirreno.

Venerdì 6 febbraio - Al Nord: piogge da ovest verso est. Al Centro: maltempo specie sulle tirreniche e sulle Marche. Al Sud: maltempo specie sulle tirreniche.

Tendenza: nuovo vortice verso il Sud nel weekend.