Ennesimo ciclone sull'Italia con forte maltempo al Nord. Ma quando tornerà il bel tempo in un mese così piovoso? Questa tendenza bagnata, e a tratti severa, non cambierà nemmeno nelle prossime ore, nemmeno nel 22esimo giorno di maggio: un ciclone polare, in discesa dalla Lapponia verso la Germania settentrionale, piloterà infatti un fronte perturbato dalla Francia verso il Nord Italia e parte del Centro con fenomeni violenti tra Lombardia e Triveneto, localmente anche in Piemonte, Liguria ed Emilia al mattino. Dal pomeriggio di oggi, giovedì 22, altri fenomeni convettivi importanti (temporali ma anche raffiche di vento) si formeranno sulle regioni del Centro; al Sud il tempo resterà più soleggiato con massime ancora sui 30°C, specie in Sicilia.

Questo ennesimo passaggio perturbato conferma che maggio è uno dei mesi più piovosi dell’anno, insieme a novembre. Ma maggio 2025 verrà ricordato soprattutto per la frequenza grigia e piovosa: il sole ha dominato solo 5 giorni e, entro la fine del mese, non mancheranno altre situazioni instabili sottolinea iLMeteo.it.

Domani, venerdì 23 maggio, avremo piogge dall’Emilia Romagna verso le regioni centrali, sabato 24 pioverà tra Marche, Abruzzo e Lazio, qui anche in modo intenso. Domenica, 25 maggio, ombrelli aperti solo sulle regioni ioniche con il maltempo in spostamento verso Albania, Serbia, Grecia e Carpazi: nubifragi importanti sono previsti domenica in Transilvania, a casa di Dracula, mentre in Italia il tempo migliorerà. E dalla metà della prossima settimana, finalmente, arriverà l’estate con l’alta pressione pronta a prendere possesso del nostro Paese!

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 22 maggio - Al Nord: maltempo diffuso. Al Centro: peggiora dalla Toscana verso Umbria e Lazio in serata. Al Sud: nubi e schiarite, caldo.

Domani, venerdì 23 maggio - Al Nord: rovesci residui al Nord-Est. Al Centro: piogge e temporali specie sul versante adriatico. Al Sud: in prevalenza soleggiato.

Sabato 24 maggio - Al Nord: soleggiato. Al Centro: rovesci su Abruzzo e Lazio, anche a Roma. Al Sud: nubi e schiarite, rovesci sul Basso Tirreno.

TENDENZA: migliora domenica; scoppia l’Estate dalla prossima settimana.