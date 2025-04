Anticipo d’estate sull'Italia con tanto sole e massime di 30 gradi (8 oltre la media del periodo). Fino a sabato, su tutto il Paese, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici. Domenica è previsto un graduale peggioramento dal pomeriggio sulle regioni settentrionali con lo scoppio anche di qualche temporale forte con grandine, specie sui settori alpini e prealpini. Da lunedì la bolla africana sarà un ricordo.

Oggi, mercoledì 30 aprile - Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: sole prevalente, caldo. Al Sud: bel tempo prevalente.

Domani, giovedì 1 maggio - Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: bel tempo prevalente, caldo in aumento.

Venerdì 2 maggio - Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: bel tempo prevalente, caldo in aumento.

TENDENZA: anticiclone africano con cielo sereno e temperature ancora in lieve aumento, oltre i 30°C. Temporali al Nord da domenica e calo termico ovunque da lunedì.