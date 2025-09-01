circle x black
Cerca nel sito
 

Meteo Italia, nuova perturbazione porta piogge e temporali: ultime previsioni

Inizio di settimana turbolento, specie al Centro-Nord

Cielo nuvoloso - (Fotogramma/Ipa)
Cielo nuvoloso - (Fotogramma/Ipa)
01 settembre 2025 | 08.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuovo mese, nuova perturbazione sull'Italia proprio il primo giorno dell’autunno meteorologico (non astronomico). Dopo una domenica in cui il maltempo ha dato una tregua su buona parte d’Italia, da oggi lunedì 1 settembre è in arrivo l’ennesimo peggioramento di questo finale di stagione, pronto a riportare il nostro Paese tra piogge e temporali.

Meteo oggi e domani

Aspettiamoci quindi un inizio di settimana turbolento, specie al Centro-Nord sottolinea iLMeteo.it. Oggi pomeriggio si formeranno i primi violenti temporali tra Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale, risultando a tratti violenti con possibili allagamenti e disagi. Attenzione alle spalle di Genova e Savona dove i nuclei potrebbero stazionare per più ore scaricando ingenti quantità d’acqua e causando criticità dal punto di vista idrologico e idrogeologico.

Dalla sera e per tutta la nottata i temporali si estenderanno anche verso Lombardia orientale, Triveneto e Toscana con il passaggio del fronte perturbato. Massima attenzione a colpi di vento (downburst) e grandinate di medie dimensioni, in particolare sulle pianure venete. Domani, martedì 2 settembre, coda del maltempo che interesserà ancora il Nord-est, rilievi toscani, Lazio e Campania. Decisamente più tranquille tutte le altre zone, qualche rovescio sarà comunque possibile anche in Sicilia e sulla Calabria tirrenica.

Le temperature

Le temperature subiranno un ulteriore calo, specie al Nord. Attenzione al vento di Libeccio e di Maestrale tra Mar Ligure e Sardegna con annesse mareggiate.

Da mercoledì fino a domenica è prevista una rimonta anticiclonica con il ritorno del sole e di temperature tipicamente estive, anche oltre i 30-32°C al Centro-Sud, tra 27 e 30°C invece al Nord.

Nel dettaglio

Oggi, lunedì 1 settembre - Al Nord: peggiora al Nordovest con piogge e temporali. Al Centro: bel tempo salvo velature, in nottata nubifragi in Toscana. Al Sud: bel tempo.

Domani, martedì 2 settembre - Al Nord: piogge e forti temporali sparsi, migliora dal pomeriggio. Al Centro: maltempo sui settori tirrenici. Al Sud: instabile, specie in Campania.

Mercoledì 3 settembre - Al Nord: nubi sparse al mattino, poi soleggiato. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: tempo più stabile

TENDENZA: rimonta anticiclonica, più stabile e soleggiato fino al weekend.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo italia meteo previsioni oggi domani meteo italia settembre meteo news
Vedi anche
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza