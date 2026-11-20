Torna il sole sull'Italia ma cambia tutto domenica: dopo il miglioramento atteso nelle prossime ore, con temperature in aumento e condizioni prevalentemente stabili da Nord a Sud, una nuova perturbazione atlantica è pronta a riportare piogge e temporali su diverse regioni.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, evidenzia come il miglioramento accompagnerà gran parte del fine settimana fino a Sabato, prima dell'ingresso di una nuova perturbazione atlantica nella giornata di Domenica.

Venerdì si registrerà un netto miglioramento con ampie schiarite e sole prevalente sulla Pianura Padana, sul Nord-Est, lungo tutto il versante adriatico, sulle regioni centrali, al Sud e sulle Isole Maggiori. Addensamenti nuvolosi e precipitazioni sparse interesseranno soltanto la Valle d'Aosta e i settori alpini del Piemonte occidentale con accumuli di 5-15 mm/24h e picchi di 20-35 mm/24h sul settore occidentale valdostano; cadrà neve oltre i 1400 metri con apporti deboli o moderati di 10-20 cm sul Piemonte e fino ad abbondanti di 30-50 cm tra il Monte Bianco e il Cervino, superando i 150 cm complessivi da inizio settimana in alta quota, mentre sugli Appennini la neve sarà assente.

Soffieranno ancora venti sud-occidentali e occidentali di burrasca o burrasca forte di 60-80 km/h su Liguria, coste settentrionali di Toscana e Sardegna, arco alpino, dorsale appenninica e rilievi delle Isole Maggiori, con raffiche di Foehn di 50-70 km/h nelle valli alpine e sulle adiacenti pianure piemontesi, mentre sui settori tirrenici e ionici peninsulari soffiando a 40-60 km/h tenderanno ad attenuarsi.

Il Mar Ligure risulterà agitato o molto agitato con onde di 3,5-4,5 metri, pari allo stato 5-6 della Scala Douglas, i settori orientali del Tirreno centro-meridionale saranno agitati tendenti a molto mossi con 2,5-3 metri, molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali con 1,5-2,5 metri e mosso l'Adriatico con 1-1,25 metri.

Minime di 2-6°C sulle pianure del Nord, 5-9°C nelle zone interne del Centro, 8-12°C nell'entroterra sardo e 11-16°C lungo i litorali, al Sud e sulle Isole Maggiori; massime di 12-14°C sulle pianure del Nord con punte di 17-18°C al Nord-Ovest per effetto del Foehn, 12-15°C nelle aree interne del Centro, 17-20°C sulle coste centrali e 18-21°C al Sud e sulle Isole Maggiori con picchi di 22-23°C sulla Sicilia orientale.

Sabato il consolidamento del promontorio anticiclonico garantirà una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta su quasi tutta la Penisola e sulle Isole Maggiori, salvo la formazione di nebbie o foschie dense sulla bassa Pianura Padana, localmente persistenti fino alle ore centrali, e residui addensamenti mattutini sui rilievi di confine della Valle d'Aosta occidentale. Su questo settore alpino saranno possibili soltanto deboli e isolate nevicate residue oltre i 1500 metri con accumuli inferiori ai 5 cm, mentre sulle restanti Alpi e sugli Appennini i fenomeni risulteranno assenti.

I venti occidentali e nord-occidentali di Ponente e Maestrale subiranno un'ulteriore attenuazione attestandosi sui 20-30 km/h, con locali rinforzi fino a 40 km/h al mattino tra Mar Ligure e Bocche di Bonifacio; i mari risulteranno molto mossi a ponente con onde di 1,5-2 metri in scaduta verso 1-1,25 metri e poco mossi o mossi altrove con 0,5-1 metro.

L'irraggiamento notturno favorirà minime di 0-4°C sulle pianure del Nord con locali gelate, 2-6°C nelle conche interne del Centro e 9-15°C lungo le fasce costiere, al Sud e sulle Isole Maggiori; massime contenute attorno a 8-11°C sulle aree della bassa Pianura Padana interessate da nebbie più persistenti, fino a 14-15°C sui settori soleggiati e pedemontani del Nord e 14-17°C al Nord-Ovest, 13-15°C nelle zone interne del Centro, 16-19°C sui litorali centrali e 18-21°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Domenica l'affondo di una nuova saccatura atlantica da ovest piloterà una perturbazione con tempo instabile e a tratti perturbato e piogge diffuse di 15-30 mm/24h su Nord-Ovest, Sardegna e versante tirrenico dalla Liguria e dalla Toscana fino a Umbria, Lazio e Campania, con picchi di 40-50 mm/24h su Liguria di Levante e Alta Toscana, mentre precipitazioni più sparse di 5-15 mm/24h raggiungeranno il Nord-Est e le zone interne centrali a fronte di variabilità asciutta sul medio-basso Adriatico e sull'estremo Sud.

Tornerà la neve sulle Alpi oltre i 1400 metri con accumuli di 15-25 cm e sugli Appennini settentrionali oltre i 1700 metri con 5-10 cm.

Rinforzeranno nuovamente i venti di Libeccio e Scirocco con raffiche di 50-70 km/h su bacini occidentali e dorsale appenninica, rendendo molto mossi o localmente agitati il Mar Ligure, il Mare di Sardegna e il Tirreno settentrionale con onde di 2-3 metri, molto mossi gli altri settori tirrenici con 1,5-2,5 metri e mosso l'Adriatico con 1-1,25 metri. Minime di 4-8°C al Nord, 6-10°C nell'entroterra centrale e 10-14°C sulle coste e al Sud; massime in calo fino a 8-11°C al Nord sotto le precipitazioni, 12-15°C nelle zone interne del Centro, 15-18°C sui litorali centrali e 16-21°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Per l'inizio della prossima settimana, in un contesto di generale miglioramento ma con residua variabilità, l'evoluzione dipenderà dall'interazione tra un nucleo freddo presente sulla Mitteleuropa e un tentativo di nuova espansione dell'anticiclone da ovest: il tempo dovrebbe mantenersi prevalentemente asciutto almeno fino a metà settimana, prima del probabile ingresso di una nuova perturbazione atlantica intorno a Giovedì.

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

IN SINTESI

Venerdì. Al Nord: sole prevalente, salvo nevicate anche abbondanti sui settori occidentali della Valle d'Aosta e deboli sul Piemonte occidentale; venti sostenuti diFoehn nelle valli e sulle pianure piemontesi. Al Centro: bel tempo; venti forti occidentali con raffiche di burrasca sulle coste settentrionali toscane e sui crinali appenninici, mari agitati. Al Sud e sulle Isole: sole prevalente ovunque; forti venti occidentali con burrasca sulla Sardegna settentrionale e mari molto mossi.

Sabato. Al Nord: bel tempo prevalente, possibili nebbie o foschie dense sulla bassa Pianura Padana e residui addensamenti con deboli nevicate mattutine sui rilievi di confine della Valle d'Aosta; freddo al primo mattino in pianura. Al Centro: bel tempo; ventilazione debole o moderata e moto ondoso in diminuzione. Al Sud e sulle Isole: prevalenza di ampie schiarite su tutte le regioni; ventilazione in graduale attenuazione e clima gradevole diurno.

Domenica. Al Nord: nuovo peggioramento con piogge diffuse al Nord-Ovest e più sparse al Nord-Est; neve sulle Alpi e venti in rinforzo. Al Centro: tempo instabile e a tratti perturbato con piogge diffuse sul versante tirrenico e più sparse nelle zone interne, nuvolosità variabile sull'Adriatico; rinforzo del Libeccio e mari molto mossi. Al Sud e sulle Isole: piogge sulla Sardegna e sulla Campania, variabilità asciutta sulle restanti regioni; venti meridionali sostenuti.

Tendenza: da Lunedì miglioramento in un contesto ancora variabile per il confronto tra un nucleo freddo sulla Mitteleuropa e un tentativo di espansione dell'anticiclone, con tempo prevalentemente asciutto fino a metà settimana e probabile nuova perturbazione atlantica Giovedì.