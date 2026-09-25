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Calo delle temperature e ancora pioggia, poi il ritorno del caldo: le previsioni meteo

Che tempo farà fino a domenica 27 settembre, le tendenze meteo

Pioggia a Roma - Ipa
Pioggia a Roma - Ipa
25 settembre 2026 | 08.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Calo delle temperature e ancora pioggia al Sud. Poi un weekend all'insegna del sole e, quindi, il ritorno graduale del caldo sull'Italia. Come spiegano gli esperti, l'inizio della stagione autunnale sarà infatti caratterizzato da frequenti variazioni di temperatura, tipiche dei periodi di transizione. Sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 25 settembre, e per i prossimi giorni.

Dal miglioramento alle anomalie termiche, cosa dice l'esperto

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che nelle prossime ore il transito di una massa d'aria più fresca di origine nord-europea determinerà un calo delle temperature: i valori minimi si attesteranno localmente intorno ai 15°C al Centro-Nord, mentre le massime difficilmente supereranno i 25°C al Settentrione e si posizioneranno tra 26 e 27°C al Centro-Sud.

Il passaggio sarà accompagnato da un sistema perturbato a rapida evoluzione che ha determinato veloci precipitazioni sul versante adriatico nella notte appena passata e ora sta interessando il Meridione con una contestuale intensificazione della ventilazione di Bora e Grecale sul settore adriatico e centro-meridionale.

Miglioramento nel fine settimana

Nella giornata di sabato si assisterà a un generale ripristino di condizioni soleggiate, con residui rovesci mattutini confinati alla Sicilia. La ventilazione settentrionale, ancora moderata sabato, andrà attenuandosi nella giornata di domenica.

L'attenuazione del vento e il cielo sereno favoriranno un aumento dei valori massimi diurni fino a 28°C anche al Centro-Nord, mentre l'irraggiamento notturno porterà a una flessione delle minime, con valori compresi tra 12 e 13°C al Centro-Nord e intorno ai 15-16°C al Sud.

Tendenza per la nuova settimana: struttura anticiclonica di blocco e anomalie termiche

A partire da domenica, e in modo più marcato con l'avvio della nuova settimana, si assisterà all'espansione verso nord di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. La struttura darà vita a una configurazione di blocco (nota come "blocco ad Omega"), posizionata tra due aree di bassa pressione stazionarie tra il Portogallo e la Grecia.

Tale assetto sinottico convoglierà aria calda verso l'Europa centro-occidentale, determinando anomalie termiche positive: le simulazioni stimano scarti fino a +8°C oltre la media tra Spagna, Francia e Germania, circa +5°C sul Nord Italia e tra +2 e +4°C al Centro-Sud, con punte locali fino a 31°C sulla Sardegna nella giornata di martedì.

L'evoluzione a medio termine indica per i primi giorni di ottobre la probabile riapertura del flusso perturbato atlantico, favorendo il ritorno di condizioni più idonee al profilo climatologico autunnale.

Le previsioni nel dettaglio

Venerdì 25. Al Nord: generale stabilità con ampie schiarite, ventoso ad est. Al Centro: pressione in aumento, soleggiato. Al Sud: instabilità diffusa con rovesci e ventilazione sostenuta da nord-est.

Sabato 26. Al Nord e al Centro: soleggiato e poco nuvoloso. Al Sud: residua instabilità al mattino sulla Sicilia e coste ioniche, sole altrove.

Domenica 27. Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Minime fresche al mattino, massime in aumento diffuso.

Tendenza: da lunedì consolidamento dell'alta pressione con graduale e generale rialzo termico sopra le medie stagionali.

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