Piogge insistenti sull'Italia questa settimana. L'instaurazione di una circolazione zonale atlantica convoglierà una sequenza di sistemi perturbati verso il bacino centrale del Mediterraneo, aprendo una fase dinamica caratterizzata da precipitazioni frequenti e ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, evidenzia come il flusso umido e instabile interesserà in maniera prioritaria il versante tirrenico e i rilievi settentrionali esposti, con accumuli pluviometrici che a fine evento, entro la giornata di sabato, potranno superare complessivamente i 200 mm soprattutto tra Liguria di Levante e Alta Toscana.

Meteo oggi e domani

Nella giornata di oggi martedì 10 novembre le precipitazioni interesseranno diffusamente i settori occidentali, risultando più consistenti su Liguria di Levante e Alta Toscana (apporti stimati tra 30 e 50 mm/24h). Piogge e rovesci sparsi si estenderanno al resto del versante tirrenico fino alla Campania (15-30 mm/24h), alla Sardegna occidentale (10-25 mm/24h) e al Nord, raggiungendo il Friuli Venezia Giulia (15-35 mm/24h). Sulle Alpi le nevicate si collocheranno oltre i 1700-1900 metri di quota, con accumuli al suolo compresi tra 5 e 15 cm sui settori di confine. I venti si disporranno da Scirocco e Libeccio con raffiche stimate tra 40 e 50 km/h e punte fino a 60 km/h sui crinali, determinando condizioni di mare molto mosso (altezza d'onda tra 1,5 e 2,2 metri).

Domani, mercoledì 11 novembre, la persistenza del flusso umido manterrà attiva l'instabilità sulle medesime aree: i massimi pluviometrici si concentreranno nuovamente a ridosso dell'Appennino ligure-toscano con cumulate tra 40 e 70 mm/24h, mentre apporti tra 15 e 30 mm/24h interesseranno le pianure del Nord-Est e il settore costiero campano. Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche connesse ai rilevanti apporti pluviometrici, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali della Protezione Civile. Sotto il profilo termico, tra martedì e mercoledì le temperature massime diurne si attesteranno tra 11 e 15°C al Nord, tra 16 e 22°C al Centro e saliranno fino a 20-25°C al Mezzogiorno per effetto del richiamo sciroccale.

La fase di picco

Tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre transiterà la parte più strutturata della sequenza perturbata: in questo intervallo di 48 ore i modelli numerici evidenziano apporti cumulati superiori a 150 mm su Liguria, Toscana, Triveneto e a ridosso della fascia prealpina e appenninica centro-settentrionale, con precipitazioni estese anche alla Campania (30-60 mm/24h). Sull'arco alpino la quota neve salirà temporaneamente verso i 1800-2000 metri a causa dell'avvezione mite, determinando apporti nevosi rilevanti con accumuli al suolo superiori a 30-50 cm sulle aree sommitali oltre i 2000-2200 metri.

Il transito del minimo determinerà un sensibile rinforzo della ventilazione meridionale, con raffiche di burrasca tra 60 e 80 km/h e picchi fino a 90 km/h sui crinali montuosi e lungo le coste tirreniche esposte. I mari risulteranno agitati o localmente molto agitati al largo (stato 5-6 della Scala Douglas), con altezza d'onda significativa compresa tra 3,0 e 4,5 metri e picchi di 5 metri in mare aperto, con elevata probabilità di mareggiate sui litorali della Sardegna occidentale e dell'intera fascia tirrenica. In questa fase prefrontale si registrerà un marcato contrasto termico: al Nord, sotto pioggia battente e cielo coperto, le temperature massime stazioneranno tra 10 e 13°C, mentre all'estremo Sud e sulle Isole Maggiori le correnti calde meridionali determineranno picchi diurni compresi tra 22 e 27°C.

Tendenza per il fine settimana

Nel corso di sabato 14 novembre il fronte perturbato scivolerà gradualmente verso le regioni meridionali, favorendo le ultime precipitazioni (10-25 mm/24h) soprattutto tra basso Tirreno e Puglia prima di una definitiva attenuazione dei fenomeni, a fronte di schiarite in apertura al Centro-Nord.

Domenica 15 novembre l'espansione di un promontorio anticiclonico garantirà una giornata stabile e asciutta su gran parte d'Italia; la cessazione del flusso caldo meridionale e l'irraggiamento notturno favoriranno una sensibile discesa termica all'alba, con valori minimi compresi tra 2 e 3°C in pianura al Nord e nelle vallate interne del Centro. Nel fine settimana si assisterà a un generale riallineamento termico su valori consoni alla stagione, con massime diurne attestate tra 11 e 14°C al Nord, tra 14 e 17°C al Centro e tra 17 e 20°C al Meridione.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 10 novembre - Al Nord: nubi compatte con precipitazioni diffuse, più abbondanti su Liguria di Levante (30-50 mm/24h) e Friuli Venezia Giulia (15-35 mm/24h); nevicate sulle Alpi oltre i 1700-1900 metri con accumuli al suolo tra 5 e 15 cm sui settori di confine; massime tra 11 e 15°C. Al Centro: piogge su Alta Toscana (30-50 mm/24h) e lungo la fascia tirrenica laziale (15-25 mm/24h); ventilazione tesa da sud-ovest con raffiche fino a 50-60 km/h; massime comprese tra 16 e 20°C. Al Sud e sulle Isole: rovesci sparsi sulla Sardegna occidentale (10-25 mm/24h) e precipitazioni irregolari sulla Campania (15-30 mm/24h); cieli parzialmente nuvolosi sul settore ionico; mari molto mossi (onde tra 1,5 e 2,2 metri); massime fino a 20-23°C.

Domani, mercoledì 11 novembre - Al Nord: piogge insistenti tra Liguria orientale e Triveneto (30-50 mm/24h), più deboli e isolate sul Nord-Ovest; massime stazionarie tra 11 e 15°C. Al Centro: rovesci diffusi su Toscana (40-70 mm/24h a ridosso dei rilievi), Umbria e alto Lazio (15-30 mm/24h); nuvoloso lungo le coste adriatiche con fenomeni scarsi; massime tra 16 e 22°C. Al Sud e sulle Isole: instabilità lungo la fascia costiera campana (15-30 mm/24h); ampie schiarite sulla Sicilia e sul settore ionico; venti moderati meridionali con raffiche fino a 40-50 km/h; massime fino a 20-25°C.

Giovedì 12 novembre - Al Nord: marcata instabilità su Liguria e Nord-Est con precipitazioni abbondanti (50-80 mm/24h); quota neve in risalita oltre i 1800-2000 metri con accumuli al suolo superiori a 30-50 cm oltre i 2000 metri; massime contenute tra 10 e 13°C. Al Centro: rovesci diffusi e continui su Toscana (60-90 mm/24h a ridosso dell'Appennino) e Lazio (30-50 mm/24h); venti di burrasca meridionali con raffiche tra 60 e 80 km/h; massime sui 17-21°C. Al Sud e sulle Isole: precipitazioni in intensificazione sulla Sardegna occidentale e sulla Campania (30-60 mm/24h); mari agitati o molto agitati con onde tra 3,0 e 4,5 metri (picchi fino a 5 metri al largo) e rischio mareggiate sulle coste esposte; massime in deciso rialzo con punte di 22-27°C.

Tendenza: tra venerdì 13 e sabato 14 novembre prosecuzione della fase perturbata con oltre 150 mm in 48 ore al Centro-Nord e piogge in trasferimento al Sud peninsulare; da domenica 15 novembre generale miglioramento con tempo asciutto, ampie schiarite e minime all'alba contenute sui 2-3°C in pianura al Nord e nelle valli del Centro; massime diurne in riallineamento stagionale (11-14°C al Nord, 14-17°C al Centro, 17-20°C al Sud).