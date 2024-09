Milano, da FdI contro ticket Area C nei weekend raccolte oltre 300 firme

Sono più di 300 le firme raccolte dal gazebo di Fratelli d'Italia in viale Papiniano contro l'estensione del pagamento del ticket di Area C a Milano anche nei weekend. "L'estensione dell'area C anche nei week end ha l'unico scopo di rimpinguare le finanze del Comune" afferma l'assessore regionale a Trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, presente in loco. I numeri parlano chiaro: "Gli ingressi non accennano a diminuire e l'inquinamento pure".

"La svolta green tanto paventata da Sala è un vero e proprio fallimento - incalza l'assessore -, così come le piste ciclabili poste a casaccio un po' ovunque per la città. Per questi motivi continuiamo a dire no all'area C e a tutte quelle sanzioni insensate introdotte unicamente per cessare cittadini e lavoratori milanesi e lombardi”.

“Una mobilità sostenibile vincente ed adeguata passa da un confronto ragionato tra enti e associazioni di categoria, cosa che Sala non ha mai fatto” ha concluso Lucente.