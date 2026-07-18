Milano, incendio in appartamento: un morto e diversi intossicati

Un incendio è divampato oggi poco dopo le 19.30 a Milano in via Padre Placido Riccardi 23 quartiere Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Si registrerebbe una vittima, probabilmente una donna, e alcuni intossicati. Lo stabile è stato totalmente evacuato. Sei i mezzi del Comando dei vigili del fuoco di via Messina giunti in pochissimi minuti sul luogo dell'incendio, ancora al lavoro per domare le fiamme che hanno avvolto l'immobile.