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Milano, agente polizia locale interviene per sedare rissa e viene accoltellata: arrestato un 21enne

A scatenare il caos, un gruppo di giovani che hanno cominciato a spintonarsi e a colpirsi a mani nude

Milano, agente polizia locale interviene per sedare rissa e viene accoltellata: arrestato un 21enne
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08 novembre 2026 | 10.46
Giorgia Sodaro
LETTURA: 1 minuti

Momenti di tensione la scorsa notte in Largo La Foppa, a Milano, teatro di una rissa scoppiata intorno alle ore 2.30 che ha richiesto l’intervento degli agenti della Polizia Locale nell'ambito dei Servizi di controllo della movida. A scatenare il caos, un gruppo di giovani che hanno cominciato a spintonarsi e a colpirsi a mani nude. Durante le fasi concitate della colluttazione uno dei ragazzi, un italiano di 21 anni, ha estratto un coltello da cucina e, all'arrivo degli agenti intervenuti per sedare la rissa, si è scagliato violentemente contro le forze dell'ordine. Nella colluttazione il giovane ha ferito a una mano un'agente, successivamente medicata e sottoposta a quattro punti di sutura.

Su disposizione del pm di turno, il 21enne è stato tratto in arresto con le accuse di resistenza aggravata e lesioni, oltre a essere denunciato per porto abusivo di arma da taglio e rissa. Nel corso dell'intervento, altri due giovani italiani, amici del ragazzo arrestati, sono stati fermati e denunciati per rissa, mentre gli altri partecipanti si sono dileguati prima dell'arrivo delle volanti.

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