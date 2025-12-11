"M’illumino di pace". Il 13 dicembre, come da tradizione, celebrazione della festa della luce al santuario di Santa Lucia al Gonfalone in via dei Banchi vecchi, nel cuore antico di Roma, con l'istallazione d’arte luminescente progettata dall'architetto Cesare Esposito e intitolata "Roma accesa di pace" e l’incontro con gli artisti Feliciana Di Spirito, Mary Prosperi, Sara Pastore, Ulisse Borgia, che sul sagrato della chiesa si esibiranno "nel nome della pace e della verità".

"Il 13 dicembre Santa Lucia illumina il mondo con la sua verità - dice Esposito - E la stele luminosa da me progettata in suo onore vuole celebrare questa verità e preservare i valori delle tradizioni e della pace. Del resto per Santa Lucia, martire nella luce venerata in tutto il mondo, tutto è possibile: con lei anche il mondo può cambiare. Per la celebrazione, organizzata con la collaborazione della congregazione clarettiana e del rettore del santuario padre Gustavo Pez, ho scritto, insieme all’artista Feliciana Di Spirito, l’inno della pace: il mondo deve essere salvato da questo cancro chiamato guerra, dove a rimetterci è solo l’uomo più indifeso, e l'auspicio è che sia proprio Santa Lucia, luce del mondo, a indicare la giusta via per una pace duratura tra tutti i popoli".