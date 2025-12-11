circle x black
Cerca nel sito
 

'M'illumino di pace', il 13 dicembre a Roma gli artisti per Santa Lucia luce del mondo

Al santuario di Santa Lucia al Gonfalone l'istallazione progettata dall'architetto Cesare Esposito

'M'illumino di pace', il 13 dicembre a Roma gli artisti per Santa Lucia luce del mondo
11 dicembre 2025 | 15.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"M’illumino di pace". Il 13 dicembre, come da tradizione, celebrazione della festa della luce al santuario di Santa Lucia al Gonfalone in via dei Banchi vecchi, nel cuore antico di Roma, con l'istallazione d’arte luminescente progettata dall'architetto Cesare Esposito e intitolata "Roma accesa di pace" e l’incontro con gli artisti Feliciana Di Spirito, Mary Prosperi, Sara Pastore, Ulisse Borgia, che sul sagrato della chiesa si esibiranno "nel nome della pace e della verità".

"Il 13 dicembre Santa Lucia illumina il mondo con la sua verità - dice Esposito - E la stele luminosa da me progettata in suo onore vuole celebrare questa verità e preservare i valori delle tradizioni e della pace. Del resto per Santa Lucia, martire nella luce venerata in tutto il mondo, tutto è possibile: con lei anche il mondo può cambiare. Per la celebrazione, organizzata con la collaborazione della congregazione clarettiana e del rettore del santuario padre Gustavo Pez, ho scritto, insieme all’artista Feliciana Di Spirito, l’inno della pace: il mondo deve essere salvato da questo cancro chiamato guerra, dove a rimetterci è solo l’uomo più indifeso, e l'auspicio è che sia proprio Santa Lucia, luce del mondo, a indicare la giusta via per una pace duratura tra tutti i popoli".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Santa Lucia al Gonfalone Cesare Esposito 13 dicembre Roma eventi
Vedi anche
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza