Mirabilandia, aperto casting per 150 artisti per la nuova edizione di Halloween

Dal 4 ottobre al 2 novembre i “mostri” selezionati popoleranno le vie di Suburbia, l'horror zone di oltre 30.000 mq densa di insidie e pericoli per migliaia di visitatori, portando paura e terrore nelle notti più oscure dell’anno

27 agosto 2025 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il parco divertimenti di Mirabilandia seleziona 150 attori, artisti, performer e figuranti per l’edizione 2025 dell’Halloween più grande d’Italia. Dal 4 ottobre al 2 novembre i “mostri” selezionati popoleranno le vie di Suburbia, l'horror zone di oltre 30.000 mq densa di insidie e pericoli per migliaia di visitatori, portando paura e terrore nelle notti più oscure dell’anno.

Requisiti fondamentali: la capacità di terrorizzare, incantare e sedurre il pubblico con performance immersive. Gli stylist e i make-up artist di Mirabilandia penseranno a trasformarvi per rendervi degni protagonisti del popolo di Suburbia.

Per partecipare alle selezioni occorre essere maggiorenni e inviare entro il 9 settembre la propria candidatura all’indirizzo e-mail castings@stuntmanshowproductions.com allegando un cv con l’indicazione di precedenti esperienze e una foto.

