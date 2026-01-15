Mirabilandia, partnership con Club Family Hotel confermata anche per 2026

Si conferma per il 2026 la collaborazione tra Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, e Club Family Hotel, la più importante catena alberghiera d’Europa dedicata alle famiglie con bambini. Grazie a questa partnership, si legge in una nota, gli ospiti che sceglieranno un soggiorno presso una delle 14 strutture ricettive tra Milano Marittima, Riccione, Rimini, Cesenatico o Cervia del Club Family Hotel potranno usufruire di ingressi inclusi a Mirabilandia e Mirabeach, vivendo un’esperienza di vacanza completa tra divertimento, relax e servizi su misura per grandi e piccoli.

“Mirabilandia offre da sempre un’esperienza di divertimento completa adatta a tutta la famiglia - dichiara Francesco Bertozzi Direttore Sales & Marketing di Mirabilandia - L’accordo rafforza l’offerta turistica della Riviera Romagnola, unendo l’eccellenza dell’ospitalità family-friendly all’emozione delle nostre attrazioni, per una vacanza senza pensieri e ricca di emozioni. Grazie anche alla nuova area Nickelodeon Land, pensata per offrire un’esperienza coinvolgente alle famiglie con bambini e ai giovani adulti, puntiamo ancora di più al target famiglie con bambini ed è per questo che l’accordo con Club Family Hotel rappresenta una scelta davvero strategica”.

Andrea Falzaresi, titolare di Club Family Hotel, esprime soddisfazione per l’accordo: “Confermare questa intesa per noi è importante e, a livello personale, sono molto felice. Club Family Hotel ogni anno cerca sempre di regalare delle vacanze più ricche ed emozionanti e, per raggiungere questo obiettivo, puntiamo ad alzare la qualità dei servizi e all’eccellenza. Con Mirabilandia da diversi anni abbiamo già degli ottimi rapporti e la firma del nuovo accordo per l’estate 2026, ci consente di rafforzare ulteriormente un legame in cui crediamo molto, - aggiunge - perché sia noi che Mirabilandia abbiamo l’obiettivo comune di proporre esperienze indimenticabili a coloro che ci scelgono. Avere nei nostri pacchetti l’ingresso a Mirabilandia e Mirabilandia Beach è strategico reciprocamente, perché entrambe le realtà hanno ogni stagione milioni di contatti, ai quali possiamo comunicare delle proposte di vacanze uniche”.