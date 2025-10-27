MO, Amb. Palestina: "Vogliamo che studenti palestinesi siano come tutti gli altri)

"Ringrazio il ministro Tajani, speriamo di vedere molti altri studenti qui e sono sicura che li troverete per portarli ad essere un valore aggiunto della comunità accademica italiana con altri studenti. Abbiamo bisogno di aiutare specialmente quegli studenti e ragazzi che in due anni dopo l'aggressione non hanno potuto continuare a studiare nemmeno un giorno. Vogliamo che abbiano tutte le opportunità disponibili per studiare, lavorare e supportarli come farebbe qualsiasi altro studente al mondo" Ha dichiarato Mona Abuamara, Ambasciatrice di Palestina in Italia a margine dell'accoglienza degli studenti palestinesi da Gaza che verranno a studiare in Italia grazie a un programma di borse di studio messe a disposizione dall'Ateneo per il progetto IUPALS - Italian Universities for Palestinian Students, coordinato da CRUI e condiviso con il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme.