'Daspo' per Hannoun, il Questore: "E' pericoloso, non potrà tornare a Milano per un anno"

A quanto si legge nel documento che Adnkronos ha potuto visionare la misura è stata adottata in seguito a una serie di comportamenti "ritenuti idonei a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica"

Mohammad Hannoun
Mohammad Hannoun
25 ottobre 2025 | 19.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mohammad Hannoun non potrà tornare a Milano per un anno. Il Questore di Milano ha emesso un provvedimento di allontanamento e divieto di ritorno nel Comune di Milano nei confronti del cittadino giordano. A quanto si legge nel documento che Adnkronos ha potuto visionare, la misura è stata notificata il 25 ottobre 2025 presso gli uffici della polizia di frontiera aerea di Milano Linate ed è stata adottata in seguito a una serie di comportamenti "ritenuti idonei a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica".

Secondo quanto riportato nel provvedimento, Mohammad Hannoun, presidente delle associazioni 'Associazione benefica di solidarietà con il popolo Palestinese' e 'Associazione Palestinese in Italia', avrebbe manifestato "una pervicace inclinazione a commettere reati contro l'ordine pubblico". In particolare, durante la manifestazione Pro-Palestina, tenutasi a Milano il 18 ottobre 2025, l'uomo avrebbe pronunciato frasi di istigazione alla violenza, inneggiando alla legge del taglione e incitando alla morte di collaborazionisti e presunti criminali. Tali dichiarazioni, diffuse anche in diretta sulla piattaforma social Facebook, "avrebbero potuto generare reazioni di massa incontrollabili, mettendo a rischio la sicurezza pubblica".

 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mohammad Hannoun mohammad hannoun chi è mohammad hannoun news mohammad hannoun oggi news oggi
