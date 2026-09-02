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Frana sul Monviso, nessuna persona coinvolta nel distacco

Riprese questa mattina le verifiche del soccorso alpino piemontese

Frana sul Monviso - Soccorso Alpino Piemonte
Frana sul Monviso - Soccorso Alpino Piemonte
02 settembre 2026 | 09.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono riprese questa mattina le verifiche del soccorso alpino piemontese sul Monviso, dove ieri in serata si è staccata una vasta frana. Gli accertamenti hanno consentito di escludere il coinvolgimento di persone.

Le verifiche hanno inoltre evidenziato che il sentiero in prossimità del Rifugio Quintino Sella è stato interessato principalmente da una consistente nube di polvere e detriti sollevata dal distacco, senza essere direttamente investito dal corpo principale della frana. Pertanto, fanno sapere dal soccorso alpino che, alla luce degli elementi raccolti, al momento si esclude che vi siano persone rimaste coinvolte nell’evento.

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