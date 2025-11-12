circle x black
Cerca nel sito
 

Morto il fratello di Ilona Staller, aiutò Cicciolina a 'rapire' il figlio avuto con Koons

L'avvocato Luca di Carlo all'Adnkronos: "Ilona è distrutta, era molto legata a suo fratello Franky"

Ilona Staller - Fotogramma
Ilona Staller - Fotogramma
12 novembre 2025 | 20.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Aveva aiutato Ilona Staller a 'rapire' il figlio avuto dalla pornostar con l'artista americano Jeff Koons. E' morto oggi il fratello di 'Cicciolina', Franky. L'uomo viveva in Francia ed era stato accusato di traffico di diamanti. "Ilona è distrutta, era molto legata a suo fratello. Franky l'aveva aiutata a rapire il figlio minore, avuto dall'artista statunitense Jeff Koons, portandolo dagli Stati Uniti a Cuba e poi dall'Ungheria all'Italia. Era stato proprio Franky a progettare il rapimento", racconta all'Adnkronos Luca di Carlo, l'avvocato che finanziò l’operazione di protezione di Staller al costo di 3 milioni di dollari quando l'ex deputata rapì suo figlio. "Ho finanziato la protezione di Staller con un'abitazione sorvegliata con guardie del corpo specializzate e un autista personale", spiega infatti il legale miliardario e filantropo, noto come 'Diavolo'.

'Cicciolina' sposò l'autore dell'iconico coniglio in acciaio super quotato alle aste internazionali nel 1991 e l'anno dopo nacque Ludwig, loro primo e unico figlio. Poco dopo, infatti, il matrimonio naufragò e i due non rimasero in buoni rapporti, tanto che iniziò una guerra di processi internazionali per la contesa del figlio. Staller, quindi, decise di rapire il bambino dalla residenza in New York portandolo in Italia. Per la procura di Manhattan, però, era una fuggitiva, motivo per il quale fu emesso anche un mandato di cattura internazionale. Koons, dal canto suo, per la 'sottrazione' del figlio chiese alla porno diva 6 milioni di dollari perché sofferente per essere stato privato di suo figlio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cicciolina ilona staller franky staller jeff koons
Vedi anche
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza