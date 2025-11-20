circle x black
Mps-David Rossi, testimone a Far West: "Prima di morire avrebbe incontrato un politico del Nord"

(Adnkronos)
(Adnkronos)
20 novembre 2025 | 19.28
Redazione Adnkronos
FarWest, il programma condotto da Salvo sottile in onda venerdì sera alle 21,39 torna ad occuparsi della morte di David Rossi con un’esclusiva che potrebbe riaccendere uno dei casi più controversi degli ultimi anni. Nel nuovo servizio, firmato da Carmine Gazzanni, Giulia Paltrinieri e Claudia Carotenuto, verrà presentata una testimonianza inedita che offre un tassello finora mai emerso. Il testimone riferisce infatti che Rossi, la sera del 6 marzo 2013, poco prima di morire, avrebbe incontrato un noto politico del Nord Italia.

Non solo. Lo stesso testimone riconosce l’uomo che, nelle immagini del vicolo, si affaccia con un telefono in mano, figura che non è mai stata identificata in tredici anni. Secondo quanto dichiara, si tratterebbe di Francesco Giusti, circostanza che coincide con alcune affermazioni pubbliche, recentemente pronunciate dall'ex vigilessa di Siena, Giovanna Ricci, in commissione parlamentare d’inchiesta. Giusti, raggiunto dall'inviato del programma, nega ogni coinvolgimento.

