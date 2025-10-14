Multiversity collabora con Google per la formazione sull’AI degli studenti delle Università Mercatorum, Pegaso e San Raffaele Roma

Rafforzare le competenze digitali e fornire gli strumenti per un utilizzo efficace e responsabile dell’AI: questo l’obiettivo della collaborazione tra Multiversity, gruppo leader nell’education in Italia e in Europa, e Google, leader globale del digitale e dell’innovazione tecnologica. Grazie a questa collaborazione gli studenti degli Atenei del Gruppo — Università Pegaso , Università Mercatorum e Università San Raffaele Roma — avranno a disposizione 50.000 licenze per accedere senza costi ai corsi di Google sull’Intelligenza Artificiale. I corsi Google AI Essentials e Google Prompting Essentials introducono in modo semplice e pratico all’uso dell’AI generativa, con contenuti sviluppati direttamente dai team Google, disponibili in italiano e pensati per essere completati anche in meno di 15 ore.

L’offerta formativa interamente online e flessibile, è adatta a chi vuole approcciarsi al tema dell’AI, scoprendone i concetti base e gli usi più comuni, e a chi vuole approfondire le tecniche di prompting per un uso più efficace degli strumenti di AI generativa.

Al termine di ogni corso sarà rilasciato un certificato da Google, spendibile nel mercato del lavoro e potenzialmente riconoscibile anche in ambito accademico come Credito Formativo Universitario (CFU), secondo i regolamenti dei singoli Atenei del Gruppo.

Questa collaborazione rafforza il ruolo di Multiversity nella didattica digitale e ne conferma il posizionamento come un interlocutore di riferimento dei grandi player globali della tecnologia.