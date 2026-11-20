È attivo presso il Centro 'Fra' Renato Paternò' di Lungotevere Aventino 9 il Centro Docce per Senza Fissa Dimora e lo Sportello di Reinserimento Sociale e Lavorativo e di indirizzo all'Inserimento Abitativo Diretto (Housing First e Cohousing). Il progetto è affidato dal Municipio I Roma Centro al Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (Cisom) fino al 31 dicembre 2026. Il progetto si inserisce nel Protocollo d'Intesa triennale tra Municipio I e Cisom, che prevede una collaborazione articolata in diversi ambiti: dall'assistenza alle persone senza dimora al sostegno agli anziani soli e alle persone fragili, fino agli interventi nelle emergenze sociali e climatiche. Il Centro "Fra' Renato Paternò", gestito dal Cisom, mette a disposizione del progetto i propri spazi e la rete di volontari e medici del Corpo. Il servizio si articola su quattro giornate settimanali. Il mercoledì e il sabato, dalle 8:30 alle 12:30, sono dedicati all'igiene e alla cura della persona: accesso alle docce e ai servizi igienici, accessibili anche a persone con disabilità, distribuzione di kit igiene e biancheria intima di ricambio per uomo e donna, colazione e ristoro, ambulatorio medico con assistenza sanitaria di base, ascolto e orientamento sociale. Il martedì e il giovedì, dalle 8:30 alle 12:30, è aperto lo Sportello di Reinserimento, su prenotazione, per la presa in carico individuale. Il Centro dispone di circa 600 metri quadri, con sala di accoglienza, 9 docce, 3 servizi igienici di cui uno per disabili, sala colazioni e locale per l'ambulatorio medico.

Lo Sportello è l'elemento più innovativo: offre recupero dei documenti personali, ottenimento della residenza anagrafica, accesso ai servizi sociali e sanitari, orientamento professionale, redazione del curriculum vitae, accompagnamento alla formazione, ricerca di opportunità lavorative, tutoraggio personalizzato e orientamento alle politiche abitative, con collegamento alla rete territoriale di accoglienza. L'obiettivo è passare da un modello di assistenza emergenziale a un percorso stabile di inclusione sociale e autonomia. Il progetto prevede inoltre, per il 2026, due iniziative straordinarie: un programma di screening sanitario rivolto a 50 ospiti delle residenze sociali del Municipio I Roma Centro e un pranzo di Natale solidale per 250 persone senza dimora. Entro la fine dell'anno il progetto mira a garantire circa 2.700 accessi ai servizi di igiene, 100 alla medicina generale e 150 al reinserimento sociale e lavorativo. Il progetto è coordinato da un'équipe del Cisom composta da un coordinatore di progetto e da personale amministrativo. Al Centro operano 2 volontari coordinatori dei turni, 30 volontari logisti e 10 medici volontari; allo Sportello 2 assistenti sociali, 1 orientatore al lavoro e 5 volontari per l'accoglienza e il tutoraggio. Il servizio può contare inoltre sulla rete nazionale di supporto del Cisom, con circa 50 volontari responsabili locali.

"Con l’avvicinarsi della stagione invernale, vogliamo offrire maggiori opportunità di cura, assistenza e riparo alle persone più fragili. Il Municipio I è impegnato a potenziare i servizi rivolti alle persone senza fissa dimora, rafforzando una rete di interventi che, tra le più strutturate sul territorio di Roma, non sia orientata soltanto alla gestione delle emergenze, ma sappia offrire percorsi concreti di inclusione e reali possibilità di uscita dalla condizione di marginalità. In questa direzione si inserisce anche il potenziamento del servizio docce, un servizio importante che, per la prima volta, viene sostenuto direttamente dal Municipio I, con l’obiettivo di garantire risposte sempre più vicine ai bisogni delle persone e una maggiore attenzione alla loro dignità", ha dichiarato l’assessora alle politiche sociali del Primo Municipio Claudia Santoloce.