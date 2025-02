A Milano la furia antisemita si scaglia sui nuovi murales che celebrano Edith Bruck, Liliana Segre e Sami Modiano, tre degli ultimi grandi testimoni italiani della Shoah sopravvissuti ad Auschwitz: tutte le stelle di David sono state sfregiate. Lo sottolinea lo stesso autore delle opere, l’artista contemporaneo aleXsandro Palombo.

Nella prima opera 'Arbeit macht frei' che ritrae Edith Bruck, spiega, la grande stella blu di David è stata rimossa dalla bandiera d’Israele che copre le spalle della scrittrice ungherese, mentre nella seconda opera 'Halt! Stoj!' in cui appaiono papa Francesco, Edith Bruck, Liliana Segre e Sami Modiano in versione Simpson nel tipico stile pop dell'artista, sono state sfregiate tutte le stelle di David gialle simbolo di esclusione e sterminio. Mentre sul cartello che indossa il Pontefice è rimasta intatta la scritta 'Antisemitism is everywhere', l’antisemitismo è ovunque.

“Attaccare ripetutamente delle opere d’arte dedicate alla Memoria e che ritraggono dei sopravvissuti ad Auschwitz - dice aleXsandro Palombo - non solo procura infinita amarezza, ma evidenzia come il valore stesso della democrazia e di tutte le nostre libertà sia in pericolo. La senatrice a vita Liliana Segre ha voluto fortemente che la parola 'Indifferenza' diventasse un monito, la chiave per comprendere la ragione del male, è chiaro che coloro che continuano a essere indifferenti davanti a questi ripetuti scempi antisemiti si fanno complici di questa terribile deriva sociale, civile e culturale".

Il precedente

Già nei mesi scorsi il precedente murales realizzato dall’artista in piazzale Loreto a Milano era stato deturpato da ripetute azioni antisemite, i volti della senatrice a vita e di Sami Modiano erano stati sfregiati insieme alle stelle di David. “Mi hanno tolto il volto, la mia identità, hanno cancellato la stella gialla ma mi hanno lasciato il numero tatuato sul braccio”, aveva dichiarato Liliana Segre. L’opera in questione 'Anti-Semitism, History Repeatin' è divenuta un simbolo di resistenza ed è stata acquisita nella collezione permanente del Museo della Shoah di Roma per il suo importante valore testimoniale, pochi giorni fa la senatrice a Vita Liliana Segre accompagnata dalla Presidente dell’Ucei Noemi Di Segni ha assistito alla presentazione del murale di aleXsandro Palombo durante la sua visita al Portico d’Ottavia per la cerimonia della Giornata della Memoria dove ha deposto una corona in memoria delle vittime dello sterminio nazifascista, tra i presenti anche l'ambasciatore di Israele a Roma Jonathan Peled e il rabbino capo Riccardo Di Segni.