Napoli, lite dopo un tamponamento: accoltellato 54enne che tenta di separare conducenti

È accaduto nella serata di domenica a Pomigliano d'Arco. La vittima trasportata in gravi condizioni all’Ospedale del Mare

29 settembre 2025 | 08.21
Redazione Adnkronos
Tenta di separare due persone durante una lite per motivi di viabilità, accoltellato 54enne in provincia di Napoli. È accaduto domenica sera a Pomigliano d'Arco, dopo un tamponamento che ha coinvolto due auto.

Dopo l'incidente - è la ricostruzione - sarebbe scoppiata una lite tra i due conducenti, alla quale hanno assistito alcuni clienti di un bar vicino. Uno di questi, il 54enne, probabilmente per separare i due automobilisti, è stato accoltellato al petto dal conducente di uno dei due veicoli, poi fuggito.

La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli. Indagano i Carabinieri.

