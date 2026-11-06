Napoli, Manfredi: "La 'restanza' è un atto di rafforzamento dell'intero Paese"

"La restanza non è soltanto un atto di fede, è un atto di rafforzamento dell'intero Paese, soprattutto in una fase storica in cui siamo al quarto anno e mezzo che il Sud cresce più del Nord". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, a proposito della presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Complesso Donnaregina a Napoli all'incontro 'Sud Vivo", organizzato dalla Fondazione Con il Sud. "La presenza del Presidente Sergio Mattarella in Campania, che profondamente ringraziamo, ha sempre una grandissima importanza perché rimarca la vicinanza, l'affetto ed il sostegno del Capo dello Stato per un Sud vivo, vitale, produttivo, motore dello sviluppo economico e sociale dell'Italia, nel segno dei valori della solidarietà, della coesione sociale, di un Paese fortemente unito, da Nord a Sud, anche economicamente e socialmente".

"Viviamo una fase storica, economica e sociale che vede il Mezzogiorno protagonista nella crescita dell'Italia, tanto che, da ben quattro anni, questa parte del Paese cresce piu' delle altre, e particolarmente Napoli e la Campania sono il motore di questo importante rilancio" - ha aggiunto il vertice dell'assemblea legislativa campana - per il quale "in tale contesto, occorre concentrare impegno e sinergia istituzionale per affrontare le problematiche del Sud, come quella dello spopolamento, e creare le condizioni per renderlo sempre piu vivo e competitivo".