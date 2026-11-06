circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, Mattarella: "Il Complesso monumentale Donnaregina è assolutamente indimenticabile"﻿

Il presidente della Repubblica ha partecipato alla cerimonia per il 20esimo anniversario della Fondazione Sud, poi ha visitato gli scavi del palazzo arcivescovile di Napoli accompagnato da don Antonio Loffredo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - (Foto Ufficio stampa)
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - (Foto Ufficio stampa)
Segui Adnkronos su Google
06 novembre 2026 | 09.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Complesso Monumentale Donnaregina, a Napoli ha partecipato alla cerimonia per il 20esimo anniversario della Fondazione Sud, ed è successivamente andato a visitare gli scavi archeologici del palazzo arcivescovile di Napoli, in compagnia di don Antonio Loffredo. Il presidente ha definito il Complesso "assolutamente indimenticabile per chi l'ha visto come me per la prima volta quest'oggi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Omicidio di Villa Pamphili, il legale di parte civile: "Ergastolo Kaufmann è piccolo conforto" - video
Sciopero nazionale, la Francia chiede di aumentare gli stipendi - Videonews
Report, Piervincenzi: "Ranucci? Non l'abbiamo sentito, ci aspettiamo un in bocca al lupo" - Video
Spari in una discoteca a Catania, arrestato un 19enne - Video
Plastic e sugar tax, nuovo rinvio - Video
A Ecomondo il cassonetto 'intelligente' che pesa e certifica i rifiuti - Video
Cateno De Luca: "Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra" - Video
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza