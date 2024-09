Studente di 16 anni cade dalla finestra della scuola: ricoverato in gravi condizioni. Questa mattina i carabinieri sono intervenuti nell’istituto superiore E. Pantaleo di via Cimaglia a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Poco prima dell’inizio delle lezioni e per cause in corso di accertamento il 16enne è caduto dalla finestra della sua aula al secondo piano. Il 118 ha trasferito il ragazzo in codice rosso e in pericolo di vita all’ospedale del mare di Napoli. Dinamica ancora da ricostruire, accertamenti in corso.