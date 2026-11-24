Mobilitazione contro gli Stati generali della natalità da parte di 'Non una di meno' che, in vista dell'evento annuale in programma il 25 e 26 novembre, contesta la "propaganda natalista del governo" e lancia 'Libere-3 di scegliere', un lungo report "sulle condizioni materiali dell'autodeterminazione" transfemminista che "mette in discussione l’uso dei dati fatto dagli Stati Generali" mostrando che "la libertà di scegliere dipende da reddito, tempo, servizi, messa in discussione dei modelli tradizionali e riconoscimento della pluralità dei vissuti". "Il loro mondo è finito. Rivendichiamo futuro", si legge al termine di "Libere-3 di scegliere" che lancia in conclusione una carta di richieste del Movimento.

Il documento, elaborato nelle assemblee del Movimento a dieci anni dalla sua prima grande manifestazione nazionale "contro la violenza patriarcale", il 26 novembre 2016, è risultato da un lavoro cooperativo: oltre a tutte le attiviste e realtà che animano l’assemblea, hanno contribuito la Casa Internazionale delle Donne, la rete antiviolenza del Lazio, con lo sguardo sulla violenza di genere e l’antiviolenza; TransUnity, sulle vite delle persone trans; Rete Stop Cpr, con una postura antirazzista, antisionista e decoloniale; Cattive Maestre e le realtà studentesche, su educazione, scuola e università e sulla prospettiva delle persone giovani.

Il dossier contesta l’uso dei dati fatto dagli Stati Generali della Natalità, che "presenta come conclusioni lineari ciò che invece appartiene a una scelta ideologica e politica". Il report 'Libere-ɜ di scegliere' parte infatti dalla premessa che nessun dato è neutro: "dipende da categorie, indicatori e scelte metodologiche; tanto che "decidere cosa misurare, come chiamarlo e con cosa confrontarlo è già un modo di interpretare il mondo". Prima dell'elenco programmatico di richieste, la relazione si sofferma sull'analisi di cosa raccontano i dati. 'Libere-3 di scegliere' studia alcuni domini: il tempo di cura; il reddito e la violenza economica; la violenza; la salute e i diritti riproduttivi; le priorità di spesa; le persone con background migratorio; vite trans e non binarie; la scuola. Quindi trae le proprie conclusioni.

Il tempo di cura

Nel 2023 le donne hanno dedicato al lavoro familiare non retribuito in media 4 ore e 21 minuti al giorno, gli uomini 1 ora e 54 (Istat). Il costo ricade sul lavoro retribuito: nel 2024 l’Italia ha il divario occupazionale di genere più ampio dell’Unione europea, 19,4 punti (Eurostat); nel 2025 il 68% delle dimissioni convalidate di genitori con figli fino a tre anni riguarda madri (Ispettorato nazionale del lavoro); nei primi dodici anni di vita del figlio o della figlia ha usato il congedo parentale il 63% delle madri e l’8,3% dei padri (Inps, 2025).

Reddito e violenza economica

Il divario retributivo orario, 5,3% in Italia contro l’11,1% nell’Unione europea, rischia di essere fuorviante perché misura solo la differenza tra chi è occupato; il divario si trasmette poi alle pensioni, in media del 34% più basse per le donne (Inps, 2025). Nel 2025 oltre 5,4 milioni di persone vivevano in povertà assoluta, il 9,3% dei residenti (Istat); il lavoro domestico coinvolge, con la componente irregolare e l’intero indotto, oltre 3,3 milioni di persone (Osservatorio Domina); l’81,6% delle vittime di molestie sul lavoro nel corso della vita è donna (Istat, 2022-2023). L’impossibilità di autodeterminarsi si dà a partire dalle condizioni socio-economiche: femminilizzazione della povertà, lavoro povero, segregazione occupazionale e settoriale, lavoro domestico e di cura (ampiamente sommerso e femminilizzato/razzializzato), malattie professionali non pienamente codificate e molestie nei luoghi di lavoro vengono letti come violenza economica.

Violenza

Il monitoraggio dell’Osservatorio di Non Una Di Meno conta 99 femminicidi nel 2025 e segnala che i conteggi indipendenti possono includere casi non sempre presenti nelle statistiche ufficiali. Secondo Istat (2025), 6,4 milioni di donne italiane tra i 16 e i 75 anni hanno subito violenza fisica o sessuale dai 16 anni in poi. Il report documenta anche la violenza istituzionale: nelle separazioni la donna che denuncia viene spesso trattata come madre "ostativa" o "alienante", una prassi per cui l’Italia è stata condannata più volte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Salute e diritti riproduttivi

Il 57,1% di ginecologhe e ginecologi è obiettore di coscienza (Ministero della Salute, dati 2023). La Pma è riservata alle coppie eterosessuali e il 55,6% dei centri di secondo e terzo livello offre solo un servizio privato (2023): a chi è esclusa dal pubblico restano le strutture private, in Italia o all’estero.

Priorità di spesa

Nel 2025 la spesa militare mondiale ha raggiunto 2.887 miliardi di dollari (Sipri); quella italiana è aumentata del 20%. Le nuove risorse per la sanità previste dalla manovra per il 2027 sono circa 2,3 miliardi, poco più di un terzo di quanto richiesto dalle regioni, mentre vengono posti incentivi sul privato per sopperire alle insufficienze del pubblico; allo stesso modo nell’istruzione pubblica - già iper definanziata e precaria - vengono tagliati gli organici, mentre crescono gli iscritti alle scuole paritarie. Le risorse per la tutela ambientale anche sono insufficienti: il report denuncia le "zone di sacrificio", i sussidi ambientalmente dannosi, una "transizione green" calata dall’alto che rischia di scaricare costi su bollette, territori e popolazioni del Sud globale.

Persone con background migratorio

Il rapporto mostra come la retorica sulla denatalità selezioni implicitamente quali nascite e quali infanzie "contano", cancellando le persone con background migratorio e razzializzate dai dossier ufficiali o trattandole in chiave securitaria, escludente e colonialista (dal white saviourism alla criminalizzazione delle giovani generazioni, dalle morti nel Mediterraneo alle norme su frontiere, cittadinanza e revoca). Emerge un doppio standard strutturale: le donne migranti sono richieste come forza lavoro sottopagata e ricattabile nella cura e nel lavoro domestico/sessuale, ma ostacolate nell’accesso a diritti, maternità e soggiorno dignitoso. Il razzismo istituzionale incide anche sulla gravidanza: nel 2024 il 9,8% delle donne straniere ha effettuato la prima visita dopo il primo trimestre, contro l’1,7% delle italiane (Ministero della Salute-ISS).

Vite trans e non binarie

Attacco alle vite trans e non binarie, la cui esistenza soggettività politica mette in crisi la naturalizzazione del genere binario. Attraverso i cinque assi individuati da Outright International e i dati del Trans Murder Monitoring di TGEU (con l’intreccio tra transfobia, misoginia, razzismo e stigma sul lavoro sessuale), il testo denuncia l’espulsione dai diritti e dalla salute, nomina i suicidi come esito di violenza sistemica (il monitoraggio TGEU registra 273 persone trans e gender-diverse uccise in 35 Paesi tra ottobre 2025 e settembre 2026, una ogni 32 ore).

Scuola

Il rapporto si chiude con una riflessione ampia sulla scuola: negli ultimi anni - si legge - si assiste ad un processo di fascistizzazione che si esplica, da un lato, con misure normative quali quella sul consenso informato (decreto giugno 2026) per l’educazione alla sessuo-affettività - che riduce la formazione affettiva e relazionale a un ambito da perimetrare o censurare - e il tetto del 30% per studenti con competenze linguistiche considerate insufficienti; dall'altro lato, i dati quantitativi ed economici documentano un sistematico smantellamento delle basi materiali che rendono possibile la funzione educativa: stipendi falcidiati dall'inflazione, precarizzazione di massa, tagli programmati agli organici, edilizia scolastica fatiscente e marcati divari territoriali tra nord e sud del paese.

Che cosa chiede il movimento

Il report non chiede qualche bonus in più dentro un modello che resta intatto: vuole togliere alla famiglia etero-cis-patriarcale lo statuto di norma. Autodeterminazione significa poter scegliere liberamente, senza coercizioni, ricatti, pressioni sociali o violenza, sottrarre sessualità e riproduzione al controllo patriarcale e riconoscere a ognuna la possibilità di costruire il proprio progetto di vita, dentro o fuori dalla maternità. La libertà di scegliere non è una responsabilità individuale ma un obiettivo collettivo, che richiede politiche capaci di allargare le possibilità reali di tutte le persone senza imporre un modello unico di famiglia, lavoro, corpo o percorso di vita.

Reddito, lavoro e cura

Garantire lavoro dignitoso, reddito e autonomia economica, contrastando segregazione, precarietà, part-time involontario e discriminazioni retributive. Introdurre un reddito di autodeterminazione, un salario minimo europeo e un welfare universale. Redistribuire ricchezza e risorse attraverso politiche sociali basate sui bisogni delle persone, non su presupposti normativi relativi alla famiglia. Costruire infrastrutture pubbliche e accessibili di salute, cura, educazione e assistenza, con servizi pubblici e congedi paritari, ridistribuendo il lavoro di cura oltre le famiglie.

Libertà dalla violenza

Attuare un piano transfemminista contro la violenza, con prevenzione, educazione, servizi antiviolenza, autonomia economica, protezione di chi ha subito violenza e responsabilizzazione degli autori. Applicare la Convenzione di Istanbul, centri antiviolenza gestiti da organizzazioni femministe e transfemministe con un sistema di finanziamenti stabile e continuativo che tuteli il lavoro delle operatrici e rispetti l’autonomia dei centri.

Salute sessuale e riproduttiva

Garantire a ogni persona diritti sessuali e riproduttivi effettivi: contraccezione, IVG, PMA, consultori accessibili, adozione e affido, assistenza rispettosa. Superare le logiche della 194: aborto libero, sicuro e gratuito, riconosciuto come atto di autodeterminazione e non come eccezione alla maternità. Questo significa niente giustificazioni, nessun tempo di attesa imposto e la fine dell’obiezione di coscienza nel servizio pubblico. Rendere accessibile l’aborto farmacologico nei consultori e in telemedicina; liberare i consultori dagli antiabortisti e restituirli alle pratiche femministe e transfemministe.

Famiglie, desiderio e genitorialità

Riconoscere la pluralità delle famiglie e dei percorsi di genitorialità, tutelando persone single, famiglie omogenitoriali, genitorialità sociale e reti di cura. Riconoscere il diritto alla genitorialità trans. Riconoscere un desiderio di genitorialità eccedente, fuori dalle norme del suprematismo bianco e della cultura etero-cis-patriarcale, e il diritto a relazioni di cura non basate sul sangue, alle famiglie allargate, scelte, disordinate.

Libertà di movimento e di restare

Riconoscere la libertà di movimento delle persone, facilitare il riconoscimento delle biografie formative e professionali. Essere libere di andare dove vogliamo senza avere paura, di muoverci e di restare, contro la violenza razzista e istituzionale. Istituire un permesso di soggiorno europeo incondizionato e illimitato, svincolato dalla famiglia, dallo studio, dal lavoro e dal reddito.

Territori e transizione ecologica

Finanziare in modo strutturale la tutela del territorio, delle aree protette e il ripristino della natura. Estendere la tutela del territorio alla vivibilità di periferie urbane, comuni, aree interne e "zone di sacrificio", con accesso a mobilità, salute, reddito dignitoso e istruzione. Eliminare i sussidi ambientalmente dannosi, facendone pesare il costo sulla grande industria e non sulle famiglie. Costruire una transizione energetica non fatta dall’alto per chi può permettersela: senza consumo di suolo, privatizzazione del territorio e appalti a multinazionali e fondi speculativi in nome della decarbonizzazione.

Educazione e vita adulta

Contrastare gli stereotipi in educazione, media, lavoro e istituzioni, intervenendo sulle pratiche che riproducono gerarchie di genere. Sostenere percorsi di autonomia e vita adulta: accesso alla casa, indipendenza economica dalla famiglia d’origine, autodeterminazione e riconoscimento dei percorsi di affermazione di genere. Desideriamo il presente e rivendichiamo il futuro per una società transfemminista, antirazzista e decoloniale.