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Dramma al largo di Malta, barcone si ribalta: 10 migranti morti

Un peschereccio ne ha salvati 48 ancora in vita, ne mancano all'appello due

Barcone naufragato, immagine di repertorio - Fotogramma Ipa
Barcone naufragato, immagine di repertorio - Fotogramma Ipa
07 giugno 2026 | 19.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Naufragio nel Mediterraneo al largo delle coste maltesi. Un barcone si è ribaltato e dieci persone sono morte, ma il bilancio è ancora provvisorio. Da questo pomeriggio un'unità della Guardia Costiera italiana sta cooperando su richiesta dell'autorità maltese a un'operazione di ricerca e soccorso a una posizione a circa 45 miglia nautiche a est/sud est dall’isola di Malta.

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L’imbarcazione, partita dalle coste libiche e inizialmente seguita dall’autorità Sar e successivamente da quella maltese, navigava con circa 60 persone a bordo. Dalle ultime informazioni, un peschereccio, presente in zona, avrebbe recuperato finora 48 persone vive. La motovedetta Sar italiana è stata dirottata immediatamente in zona. Le ricerche, coordinate dall’autorità maltese, sono in corso.

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Migranti Barcone Ribaltamento Naufragio Mediterraneo
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