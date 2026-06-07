Naufragio nel Mediterraneo al largo delle coste maltesi. Un barcone si è ribaltato e dieci persone sono morte, ma il bilancio è ancora provvisorio. Da questo pomeriggio un'unità della Guardia Costiera italiana sta cooperando su richiesta dell'autorità maltese a un'operazione di ricerca e soccorso a una posizione a circa 45 miglia nautiche a est/sud est dall’isola di Malta.

L’imbarcazione, partita dalle coste libiche e inizialmente seguita dall’autorità Sar e successivamente da quella maltese, navigava con circa 60 persone a bordo. Dalle ultime informazioni, un peschereccio, presente in zona, avrebbe recuperato finora 48 persone vive. La motovedetta Sar italiana è stata dirottata immediatamente in zona. Le ricerche, coordinate dall’autorità maltese, sono in corso.